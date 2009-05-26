تغییر مدیریتها به دلیل تعریف نشدن سیستم مدیریت در کشور است

احمد طباطبایی در حاشیه دومین همایش توسعه شایسته سالاری در علسویه در گفتگو با مهر تصریح کرد: هر چه میزان تغییرات مدیرین در کشور افزایش پیدا کند به همان اندازه توسعه نیافتگی را به همراه خواهد داشت.

معاون راهبردی منابع انسانی رئیس جمهور با بیان این که البته تغییر در مدیران باید صورت گیرد، خاطر نشان کرد: باید مسیر تغییر را شناخت و در آن مسیر از مدیران شایسته تر و جوان تر بهره گرفت و در این تغییرات باید فرآیند برنامه ریزی، مسیر و جهت گیری را مدنظر قرار داد.

طباطبایی تاکید کرد: فرآیند تغییر در مدیران حرفه ای و تخصصی در تمامی رده های دستگاه ها اجرایی کشور باید نظامند شود.

وی اضافه کرد: به طور مثال فرآیند نمایندگی مجلس تعریف شده است و بر اساس آن اقدام می شود چرا نباید یک فرآیند نظامند برای تغییر مدیران تعریف کرد.

وضعیت مناسبی از لحاظ جابجایی مدیران نداریم

معاون راهبردی منابع انسانی رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال در دولت نهم چند درصد از مدیران کشورمان بر اساس تخصصشان پست های مدیرتی را دریافت کرده اند ، گفت : دادن آمار و ارقام هیچ دردی را دوا نخواهد کرد اما در این راستا از وضعیت مناسبی در کشور برخوردار نیستیم.

وی در عین حال تصریح کرد: رویکرد و روند تغییر مدیران در دولتها در حال افزایش است و رو به مثبت شدن حرکت نمی کند.

طباطبایی بدون اعلام آماری از تغییر مدیران در دولت نهم افزود: در دوره اصلاحات حدود 35 هزار مدیر در رده های مختلف در کشور جابجا شده یا تغییر کردند که این رویکرد در دولت فعلی نیز ادامه داشت و در حال حاضر به طور میاگین عمر مدیریت در کشور ما دو سال است.

معاون راهبردی منابع انسانی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مدیران کشورمان باید بدون در نظر گرفتن بینشهای سیاسی اقدام به مدیریت و خدمت به مردم کنند، گفت: مدیران سرمایه های هر کشور هستند که اگر در مسائل سیاسی وارد شوند خودشان را هزینه کرده اند.

وی با بیان اینکه رویکرد مدیریت ثبات است، گفت: در اکثر کشورهای جهان بی طرفی سیاسی و قانون مداری از بالاترین ارزش برخوردار است.

معاون راهبردی منابع انسانی رئیس جمهور گفت: مدیران ما باید مدیران حرفه ای باشند نه مدیران سیاسی و باید به گونه ای عمل کنند که هر رئیس جمهور بر روی کار آمد بتوانند به راحتی با آن کار کنند.

وی با ذکر مثالی ادامه داد: وقتی اتومبیلی دچار نقص فنی شده و به مکانیکی انتقال داده می شود، فرد تعمیرکار کاری ندارد که دیدگاه سیاسی و جناحی و شکل ظاهری افراد چگونه است بلکه سریعاً اقدام به تعمیر و رفع نقص فنی اتومبیل می کند.