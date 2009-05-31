واگذاری مسئولیتها به شهرداری بدون تامین بودجه آنها بی فایده است

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: در حال حاضر آموزش و پرورش برای واگذاری مدارس شهر تهران به شهرداری مشکلی ندارد و در این باره اعلام آمادگی کرده اما شهرداری و شورای شهر با این وضعیت باید از بودجه شهر برای مدارس هزینه کند.

مهندس مهدی چمران افزود: بر این اساس باید پیش از واگذاری هر ارگان به شهرداری بودجه آن مشخص شده و در اختیار شهرداری قرار گیرد.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مشکل کمبود بودجه تنها به آموزش و پرورش ختم نمی شود بیان کرد: مشکل بودجه در مورد سیستم بهداشتی و درمانی ، آب و برق و نیرو هم وجود دارد. این سازمانها به راحتی وظایف خود را در اختیار شهرداری می گذارند اما هزینه آن باید از جیب شهرداری تامین شود.

چمران ادامه داد: در حقیقت شهرداری باید از هزینه های عمرانی بکاهد تا مدارس و درمانگاهها را در اختیار بگیرد. وقتی شورای شهر تهران برای کمک به وزارت نیرو در رابطه با تکمیل شبکه فاضلاب و آب شهر تهران مصوبه می دهد و یا برای تکمیل لوله کشی انتقال آب سد ماملو که 65 میلیارد تومان هزینه می خواهد اعتبار در نظر می گیرد نشان از مشکلات این ارگانها دارد.

رئیس شورای عالی استانها با اشاره به اینکه مشکلات واگذاری مسئولیتها به شهرداری به بودجه منتهی نمی شود افزود: علاوه بر بحث بودجه سیستم اداری و کارمندان این ادارات نیز مد نظر است. مشکل اعتبارات نیز در حقیقت بحث تنظیم بودجه و اعتبارات است به گونه ای که اگر این ارگانها از بودجه دولتی جدا می شوند بودجه آنان مشخص و از بودجه های اصلی به شهرداری منتقل شود تا شهرداری دچار مشکل بودجه ای نشود. این کار بسیار پیچیده بوده و نیاز به جلسات و برنامه ریزی دارد.