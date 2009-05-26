خراسان رضوی به عنوان هیئت شنای نمونه کشور معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این ارزشیابی که از سوی فدراسیون شنا و در میان 31 هیئت شنای فعال سراسر کشور صورت گرفت، هیئت شنای استان خراسان رضوی با کسب معدل 2/82 عنوان بهترین هیئت شنای کشور را به خود اختصاص داد.

در این ارزشیابی، استان های آذربایجان شرقی و اصفهان به ترتیب با معدل 1/81 و 4/79 رده های دوم و سوم بهترین هیئت های شنای استان ها را به دست آوردند.

این ارزشیابی که در سال 87 انجام شده در 7 شاخص توسعه منابع مالی، رفتارسازمانی، توسعه نیروی انسانی، توسعه عمومی، توسعه قهرمانی ، توسعه سخت افزاری و نرم افزاری در میان 31 هیئت شنای کشور انجام شده است. خراسان رضوی سال گذشته نیز عنوان هیئت شنای برتر کشور را به دست آورده بود.