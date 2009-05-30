این نویسنده و کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: اواخر سال گذشته دولت نروژ از ما برای اجرای نمایش "مرغابی وحشی" در جشنواره بینالمللی تئاتر ایبسن دعوت رسمی کرد. این جشنواره امسال با تأکید بر تئاتر آسیا و کشورهای اسلامی برگزار خواهد شد. "مرغابی وحشی" زمستان 86 در سالن چهارسو روی صحنه بود.
برهانیمرند افزود: جشنواره تئاتر ایبسن امسال با حمایت دولت نروژ و همکاری مرکز آسیایی تئاتر در کشورهای بنگلادش و نپال برگزار میشود و طبق دعوت انجام شده ما "مرغابی وحشی" را 30 آبانماه در شهر داکا و یک هفته بعد در نپال به صحنه خواهیم برد. همچنین احتمال اجرای نمایش در جشنواره ایبسن کشور هند هم وجود دارد.
آقاخانی، برقنورد و صفری در صحنهای از "مرغابی وحشی"
کارگردان "مرغابی وحشی" درباره نحوه حمایت از این سفر خارجی خاطرنشان کرد: دعوت از طرف دولت نروژ انجام و شرایط سفر هشت نفر فراهم شده، ولی "مرغابی وحشی" 9 بازیگر و پنج نفر عوامل دارد. بنابراین هزینه بلیت هواپیمای شش نفر دیگر به عهده خود ما خواهد بود. البته مدیر کل هنرهای نمایشی شفاهی اعلام کرده در ازای دعوتنامه رسمی جشنواره و به دلیل اینکه گروه تئاتر معاصر در چهار سال اخیر سفر خارجی نداشته، هزینه بلیت هواپیمای شش نفر را تامین میکند.
برهانی مرند نمایش "مرغابی وحشی" را زمستان 86 با حضور سیامک صفری، الهام پاوهنژاد، علی میلانی، فرزین محدث، هومن برقنورد، افسانه ماهیان، سیما مبارکشاهی، علا محسنی و ایوب آقاخانی روی صحنه برد که مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت. هادی عامل، آرش پارساخو، آزاده انصاری و افسانه ماهیان گروه کارگردانی و منوچهر شجاع طراح صحنه است.
برهانی مرند سالهای 86 و 87 در جشن انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر به عنوان کارگردان برگزیده برای نمایشهای "مرگ فروشنده" و "مرغابی وحشی" معرفی شد و نمایش "مرغابی وحشی" در جشن کانون ملی منتقدان تئاتر ایران نیز در بخشهای مختلف نامزد دریافت جایزه بود.
نمایش "ماکاندو" آزاده انصاری و کاری از گروه تئاتر "معاصر" نیز جایزه بزرگ دوازدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر عروسکی تهران ـ مبارک را از آن خود کرد. "ماکاندو" به دعوت اعضای خارجی هیئت داوران جشنواره قرار بود در کشورهای اتریش و کانادا اجرا شود که این امر تا امروز میسر نشده است.
