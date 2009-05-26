نسخه بازبینی صدا و سیما در بازار قاچاق است

ابراهیم داروغه‌زاده درباره توزیع نسخه قاچاق فیلم سینمایی "اخراجی‌ها 2" به کارگردانی مسعود ده‌نمکی به خبرنگار مهر گفت: همانطور که می‌دانید هیچ پدیده اجتماعی ریشه‌کن نمی‌شود. اما ما سعی کردیم در دو سال گذشته با این معضل برخورد کنیم تا اطمینانی برای سینماگران به وجود آید.

وی افزود: برخورد با موضوع قاچاق آثار سینمایی مراحل مختلفی دارد و تنها یکی از آنها برخود فیزیکی است. از موارد مهم در این زمینه پیشگیری است. وقتی هر فیلمی وارد شبکه قاچاق شود، حتی اگر جلوی فروش آن را در سطح شهر بگیریم، نمی‌توان با تکثیر آن با توجه به فناوری‌های موجود در بازار برخورد کنیم.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق فیلم خاطرنشان کرد: دو سال پیش برای جلوگیری از این موضوع کدگذاری فیلم‌ها، نصب دوربین‌های مخفی و... را دنبال کردیم که خوشبختانه نتایج خوبی در پی داشت. پخش‌کننده و تهیه‌کننده‌های اثر نیز با دقت بیشتر مراحل تکثیر فیلم را دنبال می‌کردند و از طرفی نیروی انتظامی و قوه قضائیه نیز همکاری خوبی با ما داشتند.

داروغه‌زاده تاکید کرد: ما پیش از این در جلساتی با شورای عالی تهیه‌کنندگان درباره بخش بازرگانی صدا و سیما و احتمال خارج شدن فیلم از این بخش هشدار داده بودیم. در این بخش برای پخش تیزر آثار، فیلم‌ها به تله تبدیل می‌شود و نسخه ویدئویی در اختیار بخش بازرگانی قرار می‌گیرد. متاسفانه افرادی نیز ممکن است به صورت تصادفی این نسخه را در اختیار داشته باشند.

وی با اشاره به خروج نسخه قاچاق "اخراجی‌ها 2" از بخش بازرگانی صدا و سیما گفت: این فیلم یک استثنا است و به دلیل داشتن مخاطبین زیاد هر لحظه ممکن بود این اتفاق برای آن بیفتد. متاسفانه همان نسخه‌ای که نماینده کارگردان فیلم در اختیار بخش بازرگانی صدا و سیما قرار داده، در بازار قاچاق مشاهده شده است.

داروغه‌زاده ادامه داد: نسخه قاچاق فیلم با کیفیت پائین در بازار موجود است و متاسفانه معلوم نیست چه کسی از آن سوء استفاده کرده است. البته ما در این ارتباط به تمام مراکز عرضه آثار ویدئویی اطلاعیه صادر کردیم و برای جلوگیری از فروش این نسخه قاچاق در میادین انقلاب و امام خمینی (ره) با فروشگاههای عمده که کار پخش و توزیع را بر عهده دارند، مذاکراتی انجام دادیم.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق فیلم درباره دیگر کارهای ستاد برای جلوگیری از توزیع "اخراجی‌ها 2" در بازار گفت: خوشبختانه از همان روز اول این موضوع پیگیری شده است. در حال حاضر این نسخه قاچاق تلفنی یا موتوری به فروش می‌رسد و پلیس در این ارتباط با جدیت کار را دنبال می‌کند.

وی افزود: با مرتضی شایسته پخش‌کننده، حبیب‌الله کاسه‌ساز تهیه‌کننده و ده‌نمکی کارگردان "اخراجی‌ها 2" جلسات متعددی را در این چند روز برگزار کردیم و قرار است اوایل هفته آینده نسخه مجاز و باکیفیت فیلم با قمیت 1200 تومان وارد شبکه نمایش خانگی شود. ما نیز در این مدت با همکاری پلیس مانع ورود این نسخه قاچاق به صورت گسترده خواهیم شد.

داروغه‌زاده خاطرنشان کرد: من از روز اول اکران این فیلم نگران این اتفاق بودم چون مشخص بود "اخراجی‌ها 2" با استقبال زیادی روبرو خواهد شد و این امکان وجود دارد که برخی از این موضوع سوء استفاده کنند. به همین دلیل به تهیه‌کننده و پخش‌کننده اثر تذکرات لازم را داده بودیم.

وی ادامه داد: قطعا مهندس ضرغامی و مجید مشیری مدیر اداره بازرگانی صدا و سیما از این اتفاق ناراحتند. بهتر است نسخه فیلم در شورای بازبینی و بازرگانی صدا و سیما با حضور تهیه‌کننده دیده شود و فیلم تحویل تلویزیون داده نشود تا از آن سوء استفاده نکنند. تلویزیون هم برای این امر چاره‌ای بیندیشد تا تمام مسئولیت فیلم تا پایان اکران بر عهده تهیه‌کننده باشد.