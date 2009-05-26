استاد دانشگاه مالزی جایزه بانک توسعه اسلامی را دریافت می کند

پروفسور زبیر حسن استاد دانشگاه بین المللی سرمایه گذاری اسلامی کوالالامپور مالزی جایزه بانک توسعه اسلامی را در زمینه اقتصاد اسلامی در سال 2009 دریافت می کند. وی هندی الاصل بوده و در سی و چهارمین گردهمایی شورای بانک توسعه اسلامی در شهر عشق آباد ترکمنستان که طی دو روز 2 و 3 ژوئیه برگزار می شود این جایزه را دریافت خواهد کرد. وی سهم مهمی در علم اقتصاد اسلامی ایفا کرده از این رو این جایزه به وی تعلق می گیرد.

تأکید بر اصول گفتگو در معرفی اسلام به کشورهای غیراسلامی

دکتر عبدالله ترکی دبیرکل انجمن جهانی مسلمانان در اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دمشق ضمن تأکید بر اهتمام و تلاش انجمن بر تحقق همبستگی اسلامی و فعالیتهای مشترک و همکاری میان اندیشمندان و علمای مسلمان طی برگزاری نشستهای متعدد، اهمیت اصول گفتگو در معرفی اسلام به کشورهای غیر اسلامی را مورد توجه قرار داد و از کشورهای اسلامی خواست جمهوری کوزوو را به رسمیت بشناسند.

تهیه فیلم مستند سه بعدی از مسجدالاقصی

به مناسبت انتخاب قدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009، مؤسسه بین المللی قدس در سوریه فیلمی سه بعدی با صدا و تصویر با عنوان "سفر در پهنه مسجدالاقصی" تهیه کرده است که یک ساعت و نیم بوده و ابعاد مختلف معنوی و ظاهری مسجدالاقصی را با تمامی ابعاد ان اعم از سنگها، درختها، زوایای مختلف آن نشان می دهد.

کلیسای ساینتولوژی در فرانسه محاکمه می‌شود

دادگاهی در پاریس قرار است در رابطه با آینده کلیسای ساینتولوژی در فرانسه که بسیار هم مناقشه برانگیز شده حکم صادر کند. هفت نفر از مقامات ارشد این کلیسا و همچنین دفاتر مرکزی و کتاب فروشیهای آن در فرانسه متهم به کلاهبرداری سازمان یافته و اداری یک داروخانه بدون مجوز دادگاهی می شوند. اثبات این اتهام می تواند به 5 میلیون یورو و انحلال این کلیسا در فرانسه منتهی شود. نظام قضایی فرانسه بیش از 30 سال است که کلیسای ساینتولوژی را به کرات تحت پیگرد قانونی قرار داده است.

رهبران سیک ایتالیا قتل گورو در اتریش را محکوم کردند

رهبران سیک در ایتالیا تنشهای خونینی در معبد سیک در اتریش را که طی آن یک گورو کشته و 16 نفر مجروح شدند را محکوم کردند. این درگیریها روز یکشنبه در معبدی در وین، پایتخت اتریش صورت گرفت و طی آن سانت راما ناد گورو 57 ساله سیک به ضرب گلوله کشته شد. جامعه سیک ایتالیا خواستار مجازات قاتل شده است. روی یکشنبه در حالیکه گورو ناند و گورو داس در جمع صدها نفر از پیروان سیک در معبد رادولفشیم وین سخنرانی می کردند شش مرد مسلح افراط گرای سیک به آنها حمله کردند.