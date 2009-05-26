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۵ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۵۴

در بیرجند؛

گردهمایی معاونین اداری، مالی دانشگاه پیام نور آغاز شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: گردهمایی معاونی اداری و مالی، معاونت طرح و توسعه و مدیران و کارشناسان اداری و مالی و تشکیلات و بودجه ستاد مرکز و مسئولین امور اداری و مالی و بودجه ای دانشگاه پیام نور استان های سراسر کشور با حضور 140 نفر از مدیران در دانشگاه پیام نور بیرجند آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی پیش از ظهر سه شنبه در این گردهمایی به وجود 45 هزار دانشجو در سطح استان اشاره کرد و گفت: از این تنعداد بالغ بر 25 هزار دانشجو در بیرجند مشغول به تحصیل هستند.

ابراهیم تقی زاده تعداد دانشجویان دانشگاه پیام نور در سطح استان را 12 هزار نفر ذکر و افزود: از این تعداد حدود شش هزار دانشجو در دانشگاه پیام نور بیرجند اشتغال به تحصیل دارند.

وی دانشگاه پیام نور را بزرگترین دانشگاه دولتی در سطح استان دانست و ابیان داشت: در خراسان جنوبی به ازای هر هشت نفر از شهروندان یک نفر دانشجو در موسسات آموزش عالی و دانشگاه های سطح استان مشغول به تحصیل هستند.

تقی زاده از افتتاح و کلنگ زنی تعدادی از واحد های دانشگاهی در استان طی چند روز آینده خبر داد و یادآور شد: کلنگ زنی واحد های دانشگاهی سرایان، زهان، اسدیه و خوسف و افتتاح سر درب ورودی دانشگاه پیام نور بیرجند و بلوار این دانشگاه از جمله این پروژه ها هستند.

رئیس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی در پایان مجتمع رفاهی، آزمایشگاه، مسجد و پژوهشکده بسیج دانشگاه پیام نور را از جمله پروژه های قابل بهره برداری در سال جاری برشمرد.

کد مطلب 885978

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