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۵ خرداد ۱۳۸۸، ۱۲:۴۸

تشییع پیکر 17 شهید گمنام در 7 استان/ لغو مراسم تشییع شهدا در دانشگاه الزهرا

تشییع پیکر 17 شهید گمنام در 7 استان/ لغو مراسم تشییع شهدا در دانشگاه الزهرا

همزمان با ایام سوگواری شهادت صدیقه کبری حضرت فاطمه الزهرا(س) در روز هفتم خرداد پیکرهای پاک و نورانی 17شهید گمنام دفاع مقدس در هفت استان تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این شهدای گرانقدر به عملیات های والفجر مقدماتی، والفجر1، والفجر3، کربلای 4، کربلای5، خیبر و تک دشمن در سال 67 مربوط هستند که پیکرهای پاک آنان در مناطق عملیاتی چزابه، مهران، فاو، ام الرصاص، پنجوین، شلمچه، جزیره مجنون، هورالهویزه، طلائیه و دهلران کشف شده است.

بر اساس این گزارش قرار است در روز شهادت حضرت فاطمه (س) این شهیدان در شهر آبعلی استان تهران، شهرستان پارس آباد استان اردبیل، شهرستان لالی استان خوزستان، تیپ جواد الائمه بجنورد در استان خراسان شمالی، شهرستان سرخس استان خراسان رضوی و دانشگاه آزاد لارستان در استان فارس تشییع و به خاک سپرده شوند.

مراسم تشییع شهیدان گمنام در دانشگاه الزهرا(س) به فرصت دیگری موکول شده است.

کد مطلب 885981

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