به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مرضیه فرنیا صبح سه شنبه در بازدید از زندان مرکزی بیرجند و در جمع کارکنان زندانهای خراسان جنوبی با اشاره به سختی خدمت در مناطق محروم و دورافتاده مانند خراسان جنوبی اظهار داشت: ما به خوبی با مشکلات و معضلات این منطقه به ویژه کمبود نیروی متخصص و امکانات آشنا هستیم و تلاش داریم این نواقص را در حد امکان برطرف کنیم.
وی با اشاره به سالروز فتح خرمشهر گفت: این فتح نشان داد ملت ما در برابر هیچ سدی متوقف نمی شود و از همه محدودیتها و محرومیتها با غرور عبور می کند.
مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانهای کشور گفت: در مورد زندان و مسائل آن نیز همین گونه است و زمان نشان می دهد که ما در حل مسائل و مشکلات زندان خستگی ناپذیریم.
فرنیا با اشاره به نگرش کریمانه سازمان زندانها به فرد زندانی افزود: ما بر این باوریم که شرایط جامعه نقش مهمی در انحراف فرد و در نتیجه محکومیت وی داشته و بر همین اساس با تمام توان تلاش می کنیم با ایجاد فرصتی برای احیا و عبرتگیری در نهایت سلامت، فرد را به آغوش خانوادهاش بازگردانیم.
وی به برخی طرحهای مهم در زندانهای استان پرداخت و گفت: اجرای طرح حریم امن، راه اندازی بند مشاوره، کنترل بیماری سل و واگیردار، متادون درمانی و مدیریت بهینه بیماری های پرخطر از جمله موفقیت های زندانهای خراسان جنوبی است.
مدیرکل بهداشت و درمان سازمان زندانهای کشور یادآور شد: سازمان زندانها در چند سال اخیر با تعیین سیاستهایی دقیق توانسته به بالاترین سطوح استاندارد بین اللملی بهداشتی دست یابد که اختصاص سه جایزه بزرگ بین اللملی که توسط نهادهای حساس و کارشناسان موشکاف اعطا شده گواهی بر همین ادعا است.
مدیرکل زندانهای استان خراسان جنوبی نیز با قدرشناسی از حمایتها و برنامه ریزیهای اداره کل بهداشت و درمان زندانهای کشور گفت: خدا را شکر گذاریم که مدیریت بهداشت و درمان سازمان به عنوان یک دیدهبان هوشیار توانسته زندانها را از نقطه بحرانی به یک ساحل امن و مطمئن برساند و در عین حفظ بهداشت و ایمنی درون زندان به کاهش التهابات وارده به جامعه نیز کمک کرده است.
محمود امینی با تشریح تلاشهای شبان هروزی پرسنل بهداشت و درمان زندانهای استان بیان داشت: خراسان جنوبی جلوه گاه محرومیتها است و خشکسالیهای مکرر، وضعیت نامطلوب اقتصادی خانوادهها به نحو چشمگیری بر ساختار خانوادهها اثر گذاشته و در حال حاضر شاهد گرایش به مواد و قاچاق در استان هستیم و همجواری با مرز نیز مزید علت شده است.
وی قرار گرفتن این استان را در مسیر ترانزیت، میزبانی از جمعیت انبوهی از زندانیان بی ملاقات و نیز کثرت زندانیان مربوط به موادمخدر را از مهم ترین معضلات سلامت اصلاح و تربیت در این استان بر شمرد.
مدیرکل زندانهای استان خراسان جنوبی شیوع بیماری های تنفسی، پوستی و داخلی را به واسطه شرایط آب و هوایی استان از جمله مهم ترین معضلات بهداشتی برشمرد و گفت: با وجود چنین نگرانی هایی پیدا کردن نیروی متخصص و ارائه خدمات تخصصی درمانی یک بحران در استان بوده و ما در این زمینه نیاز به حمایتهای خاص داریم.
امینی همچنین برای اجرا طرح زندان پاک با محوریت سلامت اصلاح و تربیت اعلام آمادگی کرد.
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