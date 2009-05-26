  1. هنر
  2. سایر
۵ خرداد ۱۳۸۸، ۱۳:۳۸

برگزاری همایش" رسانه‌های نو و انتخابات " در دانشگاه سوره

همایش علمی "رسانه‌های نو و انتخابات" با حضور جمعی از استادان و دانشجویان علوم ارتباطات چهارشنبه 6 خرداد در دانشگاه سوره برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست دکتر حسینعلی افخمی، دکتر مسعود کوثری و دکتر غلامرضا آذری درباره جنبه‌های مختلف رسانه‌های نو و پیوند آن با انتخابات به سخنرانی می‌پردازند.

این همایش با هدف بررسی نقش رسانه‌های نوین در پیشبرد مشارکت مردم در انتخابات کاربرد این رسانه‌ها در تبلیغات انتخاباتی و رابطه میان آن و شکل گیری افکار عمومی برگزار می‌شود.

در همایش علمی رسانه‌های نو و انتخابات، مقاله‌های رسیده به دبیرخانه بررسی خواهد شد.

همایش یاد شده با همکاری انجمن علمی ارتباطات دانشگاه سوره و«حلقه مطالعاتی 9» ساعت 14 در سالن همایشهای دانشکده علوم ارتباطات سوره واقع در میدان فلسطین، ساختمان مرکزی دانشکده علوم ارتباطات میزبان اهالی و دانشجویان علوم ارتباطات است.
کد مطلب 886004

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها