به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست دکتر حسینعلی افخمی، دکتر مسعود کوثری و دکتر غلامرضا آذری درباره جنبه‌های مختلف رسانه‌های نو و پیوند آن با انتخابات به سخنرانی می‌پردازند.



این همایش با هدف بررسی نقش رسانه‌های نوین در پیشبرد مشارکت مردم در انتخابات کاربرد این رسانه‌ها در تبلیغات انتخاباتی و رابطه میان آن و شکل گیری افکار عمومی برگزار می‌شود.



در همایش علمی رسانه‌های نو و انتخابات، مقاله‌های رسیده به دبیرخانه بررسی خواهد شد.



همایش یاد شده با همکاری انجمن علمی ارتباطات دانشگاه سوره و«حلقه مطالعاتی 9» ساعت 14 در سالن همایشهای دانشکده علوم ارتباطات سوره واقع در میدان فلسطین، ساختمان مرکزی دانشکده علوم ارتباطات میزبان اهالی و دانشجویان علوم ارتباطات است.



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