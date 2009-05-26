تماشاگران یار دوازدهم پرسپولیس هستند/ کار سختی پیش رو داریم

به گزارش خبرنگار مهر،"آمت ممت"، سرمربی تیم فوتبال بنیادکار ازبکستان در نشست خبری که امروز در هتل اوین برگزار شد با بیان این مطلب افزود: صد درصد بازی دشواری را مقابل پرسپولیس پیش رو خواهیم داشت. از آنجایی که پرسپولیس تنها نماینده تیم‌های ایرانی در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیاست، کار ما مقابل این تیم بسیار دشوار خواهد بود چرا که این تیم با شرایطی که دارد فقط به پیروزی می اندیشد.

وی با اشاره به آمادگی بالای تیمش به لحاظ روحی ، روانی و بدنی گفت: ما آماده یک بازی خوب هستیم و امیدواریم بتوانیم مقابل پرسپولیس یک بازی جذاب و تماشایی را به نمایش بگذاریم.

این مربی اوکراینی در ادامه پرسپولیس را یک تیم مشهور و نامدار خواند و اظهار داشت: نسبت به تیم پرسپولیس شناخت کافی دارم و می دانم که این تیم به عنوان صدرنشین گروه خود به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرده است. این تیم بازیکنان معروفی چون کریمی دارد و تعادل خوبی بین آنها به چشم می خورد.

ممت برتری تیم بنیادکار در 10 دیدار اخیری که در مسابقات لیگ ازبکستان برگزار کرده را عامل برتری روحی این تیم عنوان کرد و در خصوص غیبت دو بازیکن تیمش به نام‌های "جورایف ساخوب" و "جائو ویکتور" در دیدار مقابل پرسپولیس گفت: از این نظر مشکلی نداریم. در تیم‌مان به اندازه کافی بازیکن خوب و تاثیرگذار داریم که بتوانند جای خالی این دو بازیکن را پر کنند. غیبت دو بازیکن تاثیری در روند بازی و هدف تیم بنیادکار که همان پیروزی مقابل پرسپولیس است وارد نمی کند.

وی در خصوص حضور ریوالدو در تیم بنیادکار ازبکستان گفت: ریوالدو بازیکن مشهور و نامداری است. انتخاب این بازیکن نشان می دهد که باشگاه بنیادکار برای جذب بازیکنان خود دقت عمل لازم را داشته است. ما بازیکنان خود را نه بر اساس نامشان بلکه بر اساس نیاز خود و توانایی آنها جذب می کنیم.

سرمربی تیم فوتبال بنیادکار ازبکستان از بازی در جو پرشور ورزشگاه آزادی استقبال کرد و گفت: در تیم بنیادکار بازیکنان ملی پوش و خوبی حضور دارند که با جو ورزشگاه‌هایی چون آزادی آشنا هستند. بدون شک اگر در بازی روز چهارشنبه تماشاگران به ورزشگاه بیایند به تیمی که از آن حمایت می کنند بیشتر کمک خواهند کرد و یار دوازدهم این تیم خواهند بود. حضور تماشاگران می تواند یک مزیت برای تیم پرسپولیس باشد و به جذابیت بیشتر بازی کمک کند.

آمت ممت در پاسخ به خبرنگار مهر که از او پرسید:" نقش میرجلال کاسیموف در باشگاه بنیادکار چیست و آیا این مربی نامدار استراتژی تیم اول ازبکستان را تعیین می کند؟"، گفت: کاسیموف در حال حاضر سرمربی تیم ملی ازبکستان است و خط مشی تیم فوتبال بنیادکار توسط اعضای کادر فنی این تیم تدوین می شود.

تیم فوتبال بنیادکار ازبکستان عصر چهارشنبه 6 خردادماه در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی تهران به دیدار پرسپولیس ایران خواهد رفت.