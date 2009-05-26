به گزارش خبرگزاری مهر، فتحعلیبیگی در این سمینار راجع به یک تعزیهسرای ترک زبان به نام محمدحسین بیگ درگزینی سخن خواهد گفت که اهل یکی از توابع همدان است و مجالس تعزیه فراوانی به زبان ترکی دارد. این کارگردان و پژوهشگر تعزیه اعلام کرد به طور معمول آثار زیادی در بخش آیینها و بازیهای نمایشی کهن از میان رفتهاند اما آنچه موجود است با همت جوانانی باقی مانده که سعی در زنده نگاه داشتن این آثار دارند.
دفتر "تقلید 2" نیز به همت داود فتحعلیبیگی گردآوری شده و در زمان برگزاری جشنواره از سوی انتشارات نمایش منتشر خواهد شد. چهاردهمین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی سنتی مردادماه امسال در تهران برگزار میشود.
داود فتحعلیبیگی در چهاردهمین جشنواره نمایشهای آئینی سنتی علاوه بر اجرای سیاهبازی "بیژن و منیژه" در سمینار مقدماتی جشنواره نیز شرکت میکند.
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