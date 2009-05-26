3180 کیلومتر شبکه گاز در اردبیل اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، نقی کمالی ظهر سه شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی این پروژه اظهار داشت: با این میزان شبکه گذاری، هم اکنون 211 هزار مشترک گاز طبیعی در قالب 206 هزار و 200 خانوار در استان اردبیل از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند هستند.

وی در ادامه با اشاره به آغاز عملیات گازرسانی به هشت روستای شهرستان کوثر افزود: در این عملیات گاز رسانی روستاهای فیروز آباد، کرک‌ آباد، سکر ‌آباد، میکائیل ‌آباد، لیکوان آباد، ایلیخچی، هریس و ینگه قشلاق از توابع شهرستان کوثر از گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان اضافه کرد: برای گاز رسانب به این روستاها بیش از 45 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع از نوع پلی اتیلن و فلزی اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه برای اجرای این عملیات اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال هزینه می شود، ابراز داشت: همچنین یک ایستگاه تقلیل فشار گاز از نوع ترکیبی به ظرفیت 10 هزار متر مکعب در ساعت و یک ایستگاه CPS از نوع بستر افقی احداث برای این پروژه در نظر گرفته شده است.

کمالی با اشاره به نصب 370 علمک گاز در این روستاها و بهره مندی 375 خانوار روستایی با یک هزار و 860 نفر جمعیت در این طرح خاطر نشان کرد: تلاش می کنیم عملیات گازرسانی به این روستاها تا اوایل نیمه دوم سال جاری با اتمام برسد.

وی در پایان با گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر یاد آور شد: ما پیشرفت و توسعه انقلاب اسلامی و افتتاح پروژه‌ها از جمله پروژه‌های گازرسانی در استان اردبیل را مرهون خون شهدا هستیم.

