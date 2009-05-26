میزان ترانزیت خارجی گمرکات گلستان 53 درصد کاهش یافت

شهریار شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این مدت 594 دستگاه کامیون از گمرک مرزی اینچه برون تحت رویه ترانزیت خارجی تردد داشتند که نسبت به مدت مشابه قبل از نظر تعداد دستگاه 34 درصد افزایش داشت.

وی اظهار داشت: ارزش این مقدار کالا 282 میلیارد و 867 میلیون و 93 هزار و 688 ریال بود که در این بخش نیز نسبت به مدت مشابه سال 87 حدود 45 درصد رشد داشت.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت 645 دستگاه کامیون به وزن خالص 14میلیون و 500 هزار و 358 کیلوگرم تحت حمایت گمرک اینچه برون تردد داشتند که نسبت به سال قبل از نظر تعداد 55 و از نظر وزن 47 درصد افزایش یافت.

به گفته شهریاری، در دو گذشته چهار فقره پرونده قاچاق به ارزش 84 میلیون و 687 هزار و 361 ریال در گمرکات استان کشف شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 308 درصد رشد یافت.

مدیرکل گمرکات گلستان، تعداد واردات امانات پستی را 395 فقره اعلام کرد و افزود: این تعداد بسته به وزن هزار و 337 کیلوگرم و ارزش 16 هزار و 833 دلار بوده است.

وی یادآور شد: در این مدت 136 فقره بسته امانات پستی به وزن 341 کیلوگرم و ارزش دو هزار و 440 دلار و ارزش ریالی 24 میلیون و 86 هزار و 920 ریال از گمرکات استان به خارج صادر شد.