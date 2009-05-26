راه اندازی کاروان های تبلیغاتی ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه ستاد انتخابات کشور بدین شرح است:

در پی سؤالات متعدد هموطنان گرامی در مورد نصب پلاکاردها و بنرهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات دهیمن دوره ریاست جمهوری در میادین و خیابانهای شهرهای مختلف کشور و همچنین راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی و ایجاد مزاحمت برای مردم، به اطلاع مردم شریف ایران اسلامی می رساند که طبق قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات ، مصوب مجلس شورای اسلامی در مورخه 28/12/1370 و بند 3 قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مصوب 18/12/1370 ، استفاده از هرگونه پلاکارد و بنر (جز در محل ستاد تبلیغات انتخاباتی) وراه اندازی کاروانهای تبلیغاتی ممنوع می باشد.

لذا پلاکاردها و بنرهای نصب شده در میادین و خیابانهای شهرهای کشور و نیز کاروانهای تبلیغاتی خلاف قانون انتخابات بوده و به مسئولین محترم ستادهای تبلیغاتی نامزدهای محترم نیز در تاریخ 5/3/88 کتباً اخطار قانونی داده شد تا سریعاً نسبت به جمع آوری آنها اقدام نمایند.

ضمن آنکه براساس دستورالعمل تبلیغات انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری برگرفته از متن قانون انتخابات ریاست جمهوری که در تاریخ 2/3/88 تحویل نمایندگان نامزدهای محترم و ستادهای تبلیغاتی آنها شده، ستادهای تبلیغاتی نامزدهای محترم ریاست جمهوری از غیر قانونی بودن این موارد مطلع بوده اند.

بدیهی است انتظار هموطنان عزیز از ستادهای تبلیغاتی نامزدهای محترم، قانونمداری و همراهی لازم با ستاد انتخابات کشور در جهت برگزاری انتخاباتی با مشارکت ملی، رفتار قانونی و رقابت اخلاقی می باشد.