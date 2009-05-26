به گزارش خبرگزاری مهر،عباسعلی لواف در جمع کارشناسان واحد مستمری‌ها وامورمالی تهران بزرگ، افزود: با حمایت رئیس جمهور و پیگیری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعتبارات مورد نیاز برای افزایش مستمری و یارانه دولتی تامین گردید.

وی ادامه داد: در سطح تهران بزرگ بیش از 375 هزار نفر بازنشسته، از کارافتاده، مستمری‌بگیر تحت حمایت‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت این اداره کل قرار دارند و بابت افزایش 20 درصدی حقوق این عزیزان یک هزار و 22 میلیارد ریال به حساب بانک رفاه و ادارات پست واریز گردیده و از 5 خرداد و براساس حروف الفبا در بانک‌های عامل رفاه و یا تاریخ مراجعه ماموران پست در منازل مستمری‌بگیران ارایه می‌گردد.

لواف در خصوص شرایط و میزان افزایش حقوق مستمری ‌بگیران تامین اجتماعی گفت: براساس مصوبه دولت و پیگیری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی امسال 4 افزایش در پرداخت مستمری اعمال می‌گردد.

وی افزود: 20 درصد افزایش حقوق مستمری بیگران، 2 درصد پرداخت یارانه دولتی، 3درصد پر داخت وجه نقد به جای کالابرگ و پرداخت 3 درصد به مستمری بگیرانی که مازاد 20 سال سوابق پرداخت حق بیمه دارند محاسبه و همراه با حقوق خردادماه پرداخت می‌گردد.

وی تاکید کرد: پایین‌ترین حقوق پرداختی بازنشستگان، از کار افتادگان و مستمری بگیران در طی ماه جاری کمتراز 350 هزار تومان نخواهد بود.

مدیرکل تامین اجتماعی تهران بزرگ با اشاره به پرداخت بیش از516 میلیارد ریال بابت یارانه کمک دولت به مستمری بگیران گفت: براساس میزان حقوق مستمری‌بگیران، این یارانه ترسیم شده و کسانی که مستمری ماهانه آنها کمتراز 235 هزار تومان است، 82 هزار تومان یارانه از سوی دولت دریافت خواهند کرد.

وی تاکید کرد: هرچه میزان دریافت مستمری افزایش یابد ، به صورت پلکانی معکوس پرداخت یارانه به مستمری‌بگیران کاهش می‌یابد.

وی از مستمری‌بگیران تهرانی تقاضا کرد جهت دریافت حقوق براساس حروف الفبا و در زمان تعیین شده به بانک‌های رفاه کارگران مراجعه نمایند.