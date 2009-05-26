آرامگاه خواجوی کرمانی در شیراز همچنان تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، به گفته برخی از دست اندرکاران، آرامگاه خواجوی کرمانی از فروردین ماه تاکنون به علت خطر ریزش دیوار سنگی محدوده بنا تعطیل شده و تاکنون اقدامی برای ایمن سازی و بازگشایی محل آرامگاه صورت نگرفته و ورود به این بنا همچنان ممنوع است.

آرامگاه خواجو در شمال شیراز، در دامنه کوه صبوی و در ابتدای جاده شیراز - اصفهان، در تنگ الله اکبر قرار گرفته است. قبر خواجو نیز مشرف بر دروازه قرآن بوده و آب چشمه معروف رکناباد نیز از کنار مقبره او می گذرد.

شهردار منطقه: در حال انتخاب پیمانکار هستیم/ عرضه قلیان مربوط به سازمان پارکهاست

شهردار منطقه سه شیراز در این خصوص به خبرنگار مهر در شیراز گفت: آرامگاه خواجو در بخشهایی از بنا از نظر فنی دچار خطر ریزش است که قرار بود معاونت فنی شهرداری آن را تعمیر کند که بعدا این کار به شهرداری منطقه سه واگذار شد.

حسام قلعه دار تصریح کرد: شهرداری نیز قصد دارد این پروژه را به پیمانکار واگذار کند و برای این کار آگهیهای لازم در روزنامه ها منتشر می شود تا پیمانکار مربوطه انتخاب شود.

وی مناطق مورد تهدید آرامگاه را شامل قسمت زیرین قهوه خانه آرامگاه واقع در ضلع شمالی بنا دانست و افزود: برای کار تعمیرات و بازسازی حدود 40 تا 50 میلیون تومان برآورد هزینه شده که با انتخاب پیمانکار عملیات لازم برای قسمتهای خطرساز را انجام خواهیم داد.

شهردار منطقه سه شیراز در پاسخ به این سئوال که چرا بعد از حدود 2.5ماه ماه هنوز عملیات تعمیر و ایمن سازی بنا انجام نشده، افزود: این پروژه نیاز به طرح، برآورد هزینه و انتخاب پیمانکار دارد که تمام این مراحل نیز زمان بر است و نمی توان به محض اعلام برآورد عملیات را شروع کرد.

قلعه دار در پاسخ به این سئوال که چرا در این مکان تاریخی که هر ساله گردشگران و مسافران زیادی را به خود جلب می کند مبادرت به ارائه مجوز برای ایجاد قوه خانه سنتی و... شده است، افزود: این موضوع مربوط به سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بوده و مسئولان این بخش می توانند در این خصوص پاسخ دهند.