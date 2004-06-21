وزارت بهداشت براي خصوصي سازي كادر پرستاري ، كمر بسته است

همايون راحمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: در دوهفته پيش شاهد بوديم كه در بيمارستان بهارلوي تهران تعدادي از بخش هاي آن به بخش خصوصي واگذار شده است و اين كار به صلاح سلامت جامعه نخواهد بود ، چون شركت هاي خصوصي منافع خود را بيشتر ترجيح مي دهند.

وي گفت: برخي ا زپرسنل پرستاري در بخش هاي خصوصي با داشتن مدرك كارشناسي با ساعتي 300 تومان، فقط ماهي 60 هزار تومان دريافت مي كنند اما در هيچ جاي دنيا به اين شكل عمل نمي شود.

راحمي با بيان اينكه در برخي قراردادهايي كه ميان شركت هاي خصوصي و پرستاران بسته مي شود قراردادهايي 89 روزه است، ادامه داد: حتي در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته نظير انگلستان با وجود واگذار كردن برخي خدمات بهداشتي به بعضي از شركت هاي خصوصي نيز سيستم بهداشت و درمان اين بخش واگذار نشده است.

وي اظهار داشت: در صورت واگذاري كادر پرستاري به بخش خصوصي علاوه بر حقوق پرستاران، حقوق بيماران نيز تامين نخواهد شد.

راحمي افزود: متاسفانه امر نظارت و كنترل و ارزشيابي در وزارت بهداشت و درمان كشور به درستي صورت نمي گيرد و اين سبب شده يك فرد با شرايط كمك بهياري و بدون داشتن مدرك تحصيلي ، در بخش هاي تخصصي و يا ويژه شركت هاي خصوصي فعاليت كند و بدين ترتيب به خاطر عدم نظارت كافي و يا تامين منافع شركت هاي خصوصي خدمات پرستاري به كساني كه تجربه ندارد، صورت مي گيرد.

وي گفت: برخي از شركت هاي خصوصي براي تامين منافع اقتصادي و كسب درآمد بيشتر، با رعايت نكردن استاندارد هاي لازم بيماران را از دريافت خدمات مطلوب محروم مي كنند.

عضو شوراي عالي نظام پرستاري اظهار داشت: هم اكنون علاوه بر تهران در شهرستان هاي ديگر كشور نظير بيرجند، مشهد، قم و زنجان خصوصي سازي در كادر پرستاري انجام شده است.

وي با بيان اينكه خصوصي سازي در كادر پرستاري جايگاهي ندارد ، افزود: دو گانگي مديريت در بخش هاي دولتي به گونه اي كه در بيمارستان هاي دولتي هم مديريت دولتي و هم مديريت خصوصي اعمال مي شود سبب خصوصي سازي در كادر پرستاري شده است.

راحمي با اشاره به اينكه با فرستادن پرستاران به شركت هاي خصوصي حقوق پرستاران مورد استثمار قرار مي گيرد، ادامه داد: روند خصوصي سازي در كادر پرستاري بايد متوقف شود چون نظارت، كنترل و ارزشيبابي در بخش خصوصي جايگاهي ندارد.

وي اظهار داشت: ناديده گرفتن حقوق پرستاران به معني پايمال كردن حقوق بيماران است چون زماني كه به كمبود نيروي پرستاري در مراكز بهداشتي و درماني توجهي نشود، بيماران نيز خدمات مناسب و ضروري خود را براي امر درمان به صورت كامل دريافت نمي كنند و اين به زيان بيماران است.

عضو شوراي نظام پرستاري تصريح كرد: متاسفانه هنوز وضعيت حرفه پرستاري به عنوان مشاغل سخت و زيان آور در قانون مبهم است و همچنين اختصاص بودجه اعتباري 20 ميليارد توماني براي افزايش حقوق پرستاران و ارتقاء شغلي آنها پس از گذشت سه ماه از مطرح شدن آن يعني در 19 فروردين ماه 83 همچنان بي نتيجه باقي مانده است.

وي گفت: با در نظر گرفتن برخي از روش ها و معيار هاي اين بودجه فقط به 30 درصد كادر پرستاري اختصاص پيدا مي كند، در صورتي كه از ابتدا اين درخواست براي تمامي پرستاران بود.