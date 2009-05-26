نقش انکار ناپذیر بهره وری در اصلاح الگوی مصرف

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان امروز سه شنبه در نخستین جشنواره افزایش بهره وری ایرانیان در تهران افزود: تاکنون مدیریت بازار به گونه ای بوده که به طور متوسط در بسیاری از بخشهای تولیدی تنها از یک سوم ظرفیت موجود استفاده می شود و این هم نوعی اسراف است.



وی استفاده نکردن بهینه از ظرفیتها را اسرافی بزرگ خواند و تصریح کرد: برای افزایش بهره وری عوامل تولید می بایست به عوامل تولید مولد و غیر مولد به صورت جداگانه پرداخته شود، چرا که این مهم در عدالت اثر می گذارد و عدالت نیز مستلزم توجه به بهره وری خواهد بود.



نهاوندیان گفت: چنانچه ملاک ارایه تسهیلات و حمایت های دولت، توجه به میزان بهره وری باشد، آن وقت نظام تخصیص مبتنی بر تولید، خلاقیت و نوآوری خواهد شد.



وی خاطرنشان کرد: در طول 8 سال بهره وری کل نیروی کار کشور فقط 8 / 4 درصد رشد داشته است، ضمن اینکه بهره وری سرمایه حدود 2 درصد و بهره وری کل عوامل تولید 4 / 6 درصد را نشان می دهد.



وی در همین رابطه اذعان کرد: در مقایسه کیفیت رشد کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته در می یابیم رشدی که در کشورهای پر درآمد حاصل می شود ناشی از بهره وری و رشد کشورهای کم درآمد حاصل از افزایش درآمد است.



نهاوندیان با اشاره به شرایط بحران جهانی گفت: این شرایط به ما یک فرصت جدی برای حرکت در حوزه بهره وری می دهد و این عوامل می تواند تبدیل به فرصت شود.



وی گفت: پیامی که بنگاه ها در یک اقتصاد رانتی از فضای بازار می گیرند افزایش اقدامات رانت جویانه است، اما اگر در حمایتها و تخصیص منابع، ملاک ها بر روی شاخص های بهره وری باشد، رقابت ایجاد می شود.



به گفته نهاوندیان، بهره وری تنها در فضای رقابتی رشد می کند و لازمه ایجاد این فضا، دست کشیدن دولت از تصدی گری است.



وی خصوصی سازی را لازمه افزایش بهره وری دانست و گفت: اصلاح فضای کسب و کار لازمه رشد بهره وری در بنگاه هاست و در این کار شرط لازم، هماهنگی است.



رئیس اتاق ایران در ادامه یادآور شد: در اموری که در دستور کار کشور قرار می گیرد نباید به شعار و ظاهر بسنده کنیم، بلکه اگر اصلاح الگوی مصرف در دستور کار قرار می گیرد، باید موضوع را تا قلب آن پیگیری کنیم.

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