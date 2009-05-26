استخدام معلمان حق التدریس به بعد از انتخابات موکول شد

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: روز گذشته جلسه ای را با حضور حدادعادل، مصباحی مقدم با وزیر آموزش و پرورش داشته ایم که در این جلسه طرح استخدام معلمان حق التدریس بار دیگر بررسی شد.

این اظهارات در حالی از سوی عباسی بیان می شود که هفته گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد مسکوت ماندن طرح یک فوریتی تعیین تکلیف استخدامی حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و وزارت آموزش و پرورش به مدت یک ماه موافقت کردند.

طبق تصمیم نمایندگان مجلس، طرح استخدام 45 هزار معلم حق التدریس و آموزشیار نهضت سواد آموزی نیاز به تصویب هیئت وزیران و تایید معاونت راهبردی ریاست جمهوری دارد.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات هشتمین مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قرار است وزیر آموزش و پرورش اگر پیشنهاد جدیدی دارند را در جلسات آینده به مجلس ارائه دهند تا آن را در کمیسیون آموزش و تحقیقات بررسی کنیم.