می خواهیم هواداران خود را خوشحال کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز حیدراف در نشست خبری روز سه شنبه که در هتل اوین برگزار شد با بیان این مطلب افزود: از نظر من دو تیم پرسپولیس و بنیادکار ازبکستان دیدار سختی را پیش رو دارند. این دو تیم در تک بازی مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا باید برای صعود به مرحله یک چهارم نهایی تلاش کرده و هواداران خود را خوشحال کنند که بدون شک کار آسانی نیست.

وی در خصوص شناخت خود از تیم پرسپولیس گفت: خیلی از تیم پرسپولیس شناخت ندارم اما برخی بازیکنان معروف و نامدار این تیم را می شناسم. امیدوارم ظرف امروز یا فردا شناختم از تیم پرسپولیس بیشتر شود.

بازیکن تیم بنیادکار ازبکستان در خاتمه با اشاره به حضور تماشاگران پرسپولیس در ورزشگاه آزادی گفت: تماشاگران تیم پرسپولیس در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نسبت به رقابت های داخلی لیگ ایران کمتر به ورزشگاه می آیند. آنها هرچه بیشتر به ورزشگاه بیایند بازی را جذاب تر می کنند و انگیزه ما بیشتر می شود.

تیم فوتبال بنیادکار ازبکستان عصر چهارشنبه 6 خردادماه در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی تهران به دیدار پرسپولیس ایران خواهد رفت.