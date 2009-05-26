عملیات اجرایی 500 پروژه شهری در شمال تهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس منصور کتانباف قائم مقام شهردار منطقه یک با بیان این خبر اظهارداشت: امسال در سند توسعه محلات برای هر محله به طور متوسط 20 پروژه در نظر گرفته شده و در حال حاضر 90 درصد از قراردادهای اجرایی پروژه ها نهایی و بیشتر پیمانکاران مشغول به کار شده اند.

وی افزود‌: در سند توسعه محلات حدود 50 پروژه احداثی شامل مجتمع های فرهنگی-ورزشی، بوستانها، پارکینگهای طبقاتی، ابنیه، میادین میوه و تره بار و... پیش بینی شده و هرماه یک میدان میوه و تره بار، یک ورزشگاه در منطقه احداث خواهد شد.

کتانباف با اشاره به پروژه های محلی گفت : ترمیم معابر و جداول ، بهبود فضای سبز ، نصب دستگاه های ورزشی ، کمک به عمران مساجد و مدارس ، آسفالت ، جدول گذاری ، پیاده روسازی و... از جمله طرحهایی است که در هر محله انجام می شود.

وی اظهار امیدواری کرد با توجه به شرایط مناسب اجرایی نسبت به سال گذشته طرحها زودتر از موعد مقرر به اتمام برسد.

قائم مقام شهردار منطقه یک حضور شورایاران را در توسعه و اجرای پروژه های شهری مؤثر دانست و افزود: شورایاران به عنوان نمایندگان محلی و معتمدین از جایگاه اجتماعی وی‍‍ژه در جامعه برخوردارند و در سرعت بخشی به اجرای پروژه ها، شناسایی و واگذاری زمینهای مناسب برای توسعه زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی و... می توانند با اهالی به توافقات مناسبی دست پیدا کنند و در بخش نظارتی نیز با دید مشورتی بر عملکرد پیمانکاران نظارت کنند.