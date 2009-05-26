گزارش تصویری/ تقدیر از عوامل مجموعه "یوسف پیامبر"

جهانبخش سلطانی بازیگر نقش آمن هوتب
کتایون ریاحی بازیگر نقش زلیخا
مصطفی زمانی بازیگر نقش یوزارسیف
فرجالله سلحشور کارگردان "یوسف پیامبر"
الهام حمیدی بازیگر نقش آسنات، زمانی بازیگر نقش یوسف، ریاحی بازیگر نقش زلیخا
عکس/ مهدی دهقان
مراسم تقدیر از عوامل مجموعه تلویزیونی "یوسف پیامبر" شامگاه دیروز دوشنبه با حضور رئیس سازمان صدا و سیما برگزار شد.
جهانبخش سلطانی بازیگر نقش آمن هوتب
کتایون ریاحی بازیگر نقش زلیخا
مصطفی زمانی بازیگر نقش یوزارسیف
فرجالله سلحشور کارگردان "یوسف پیامبر"
الهام حمیدی بازیگر نقش آسنات، زمانی بازیگر نقش یوسف، ریاحی بازیگر نقش زلیخا
عکس/ مهدی دهقان
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