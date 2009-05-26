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۵ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۱۲

دکتر صابونچی خبر داد:

اجرای دو میلیون ساعت برنامه آموزش سلامت برای شهروندان شمال شرق تهران

اجرای دو میلیون ساعت برنامه آموزش سلامت برای شهروندان شمال شرق تهران

رئیس اداره سلامت شهرداری منطقه 4 گفت: شهروندان شمال شرق تهران سال گذشته 2 میلیون ساعت از برنامه های سلامت شهرداری استفاده کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر صابونچی در مراسم افتتاح هفتمین سرای محله و خانه اسباب بازی منطقه 4 در محله علم و صنعت تشکیل خانه های سلامت در فضای دفاتر شورایاری را مطلوب و قابل اهمیت توصیف کرد.

وی افزود: نقش شورایاران در ارائه خدمات سلامتی به شهروندان از اهمیت بالا و ویژگی خاصی برخوردار است زیرا با تعاملی که بین شورایاران و شهروندان وجود دارد بستر مناسب جهت بهره مندی شهروندان از امکانات و تجهیزات این سراهای محله بیشتر خواهد شد .

رئیس اداره سلامت شهرداری منطقه 4 به راه اندازی طرح خادمان سلامت مساجد و مدارس اشاره کرد و گفت: مساجد و مدارس از پایگاههای اصلی اجرای برنامه های اجتماعی-رفاهی و خدمات سلامت به شهروندان و دانش آموزان هستند.

وی افزود: هم اکنون با همکاری ادارت اجتماعی و فرهنگی نواحی 9 گانه، طرح خادمان سلامت در مساجد و مدارس در حال اجرا است و پیش بینی می شود این خدمات در سال جاری نیز توسعه بیشتری یابد .

صابونچی گفت: سال گذشته بیش از 2 میلیون نفر ساعت برنامه آموزشی سلامت برای شهروندان اجرا شده است که با توجه به جمعیت یک میلیون نفری منطقه حدوداً 2 ساعت سرانه آموزشی برای هر نفر ارائه شده است که نقش شورایاران را نمی توان در ارتقای این سرانه ها نادیده گرفت.

کد مطلب 886144

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