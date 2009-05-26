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۵ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۴۷

انصاری در گفتگو با مهر:

مناظره بین نمایندگان کاندیدا‌ها مباحث انتخاباتی را کارشناسانه تر می کند

مناظره بین نمایندگان کاندیدا‌ها مباحث انتخاباتی را کارشناسانه تر می کند

مجید انصاری برگزاری مناظره بین نمایندگان کاندیدا ها را درخواست ستاد میر حسین موسوی از رسانه ملی خواند و آن را مایه کارشناسانه تر شد ن مباحث انتخاباتی دانست .

مجید انصاری در گفتگو با خبرنگارمهر، مناظره بین مدافعین کاندیداها را یکی از درخواست های جدی ستاد میر حسین موسوی اعلام کرد و اظهار داشت : تهیه این برنامه ها برای تنویر افکار عمومی در رسانه ملی ضروری است، ضمن اینکه در حال حاضر در بین برنامه های صدا و سیما نسبت به سال گذشته جای خالی این برنامه احساس می شود.

وی ضمن اعلام آمادگی خود برای شرکت در مناظره های رسانه ملی خواستار اهتمام صدا و سیما به برگزاری چنین مناظره هایی شد .

انصاری که در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی فعال است ، با تاکید بر اینکه صرفا شنیدن برنامه کاری کاندیداها کافی نیست خاطر نشان کرد: باید وقتی گذاشته شود تا به طور کارشناسانه موضوعات مختلف مانند سیاست خارجی، مدیریت، برنامه ریزی و ... در معرض مناظره جدی مدافعین نامزدهای انتخابات قرار گیرد.

این عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: این برنامه های می توانند در ارتقاء سطح آگاهی و آشنایی مردم با برنامه های کاندیداها و نقد منصفانه عملکرد دولت نقش موثری داشته باشد.

کد مطلب 886145

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