مجید انصاری در گفتگو با خبرنگارمهر، مناظره بین مدافعین کاندیداها را یکی از درخواست های جدی ستاد میر حسین موسوی اعلام کرد و اظهار داشت : تهیه این برنامه ها برای تنویر افکار عمومی در رسانه ملی ضروری است، ضمن اینکه در حال حاضر در بین برنامه های صدا و سیما نسبت به سال گذشته جای خالی این برنامه احساس می شود.

وی ضمن اعلام آمادگی خود برای شرکت در مناظره های رسانه ملی خواستار اهتمام صدا و سیما به برگزاری چنین مناظره هایی شد .

انصاری که در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی فعال است ، با تاکید بر اینکه صرفا شنیدن برنامه کاری کاندیداها کافی نیست خاطر نشان کرد: باید وقتی گذاشته شود تا به طور کارشناسانه موضوعات مختلف مانند سیاست خارجی، مدیریت، برنامه ریزی و ... در معرض مناظره جدی مدافعین نامزدهای انتخابات قرار گیرد.

این عضو مجمع روحانیون مبارز گفت: این برنامه های می توانند در ارتقاء سطح آگاهی و آشنایی مردم با برنامه های کاندیداها و نقد منصفانه عملکرد دولت نقش موثری داشته باشد.