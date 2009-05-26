صادرات گمرکات مازندران 9 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کارگری ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری گمرکات مازندران در ساری افزود: 21 هزار و 349 تن کالا شامل نوشابه، روغن نباتی، گل و گیاه و مواد معدنی به ارزش 12 میلیون و 562 هزار دلار از گمرکات استان به مقصد کشورهای روسیه، عراق، افغانستان، فرانسه، اتریش و کشورهای آسیای میانه صادر شده است.

وی خاطر نشان کرد: طی همین مدت از طریق گمرکات مازندران 30 هزار تن انواع کالا تخته، گازوئیل و آهن آلات مستعمل به ارزش 13 میلیون و 235 هزار دلار به مقصد افغانستان، عراق و پاکستان ترانزیت خارجی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 100 درصد رشد نشان می دهد.

مدیرکل گمرکات مازندران با اشاره به اینکه مازندرانیها در دو ماهه امسال پذیری بیش از 27 هزار نفر مسافر بودند و 21 هزار و 35 مسافر را بدرقه کردند، تصریح کرد: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتیب از رشد 213 و 93 درصدی برخوردار بوده است.

کارگری با بیان اینکه مازندرانی ها بیش از سه هزار کیلوگرم کالا را به ارزش 76 هزار دلار هدیه و سوغات دریافت کردند، اظهار داشت: در این مدت سه هزار دلار هدیه و سوغات مازندرانی ها به نقاط دیگر جهان صادر شد.

وی از رشد وزنی 9 درصدی واردات انواع کالاها نظیر آهن، تخته، کاغذ، گندم و جو به استان خبر داد و افزود: ارزش واردات این کالاها 290 میلیون و 39 هزار دلار بوده است.

به گفته وی، کالاهای وارداتی استان از کشورهای روسیه، چین، پاکستان بوده است.

کارگری در پایان گفت: درآمد گمرکات مازندران از مرز 125 میلیارد و 876 میلیون ریال فراتر رفته است.