سارق خواربار فروشیهای تهران دستگیر شد

سرهنگ محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: در تاریخ 19/02/88 مرد مغازه داری در مراجعه به بازپرسی شعبه چهارم دادگستری شهرری عنوان کرد جوانی حدوداً 30 ساله به مغازه خواروبار فروشی ام مراجعه و با ارائه لیست بلندی اقلام مورد نیاز خود را در خواست نمود.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: سریعاً اقلام مربوطه را برایش آماده و جمع قیمت کالاها را محاسبه کرده و در حالیکه این مرد مشغول انتقال وسایل خریداری شده به صندوق عقب یک دستگاه خودروی پراید سفید رنگ بود، مجدداً‌ لیست دیگری که شامل یک سری دیگر از اجناس مورد نیازش بود به من داد. داشتم اقلام جدید را برایش آماده می کردم که در یک لحظه کوتاه سوار خودروی خود شد و بدون پرداخت وجه از محل دور شد.

وی ادامه داد: به دستور مقام قضایی پرونده برای رسیدگی به موضوع به کلانتری 173 امین آباد ارجاع گردید. مامورین کلانتری با شماره پلاکی که شاکی ارائه نمود در همان روز متهم به نام فخرالدین ( 34 ساله ) را شناسائی و پس از دستگیری به کلانتری منتقل کردند. رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: با نظر قاضی پرونده ، شناسائی سایر شکات احتمالی به کارآگاهان پایگاه نهم پلیس اگاهی محول شد.

سرهنگ محمدیان گفت: متهم در تحقیقات کارآگاهان ابتدا اتهام وارده را قبول نکرده که طی هماهنگی قضائی و بازرسی از منزل وی مقداری از اجناس کشف و مشخص شد فخرالدین پس از انتقال اجناس مقداری از آنها را در منزل و مابقی را در نقطه ای دیگر از شهر و با قیمت کمتر از معمول به فروش رسانده است.

همچنینی در ادامه بررسیهای به عمل آمده یک نفر شاکی دیگر شناسائی که با ادعای عجیبی اعلام کرد فخرالدین یکبار در سال گذشته و یک بار در سال جاری به همین شیوه از مغازه اش سرقت نموده است.

ارزش تقریبی اقلام سرقتی در سه موردی که شکات پرونده اعلام داشته اند نزدیک به دومیلیون تومان و شامل برنج ، روغن ، حبوبات و ... است همچنین سوابق اتهامی فخرالدین از سوی کارآگاهان در دست بررسی است.