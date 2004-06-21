واحدهاي آلاينده صنعتي، سلامت شهروندان قمي را تهديد مي كند

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، مهندس حقيقي كه در جلسه كار گروه بهداشت و درمان استان سخن ميگفت: ضمن بيان مطلب فوق افزود: وجود واحدهاي آلاينده نظير دمپايي سازي كه به صورت غير قانوني در درون و حاشيه شهر قم مشغول به كار هستند و عمدتاً هم اتباع افغاني در آنها مشغول به فعاليت هستند، مشكلات زيست محيطي و بهداشتي فراواني را براي قم ايجاد كرده و سلامت شهروندان را به مخاطره انداخته است.
وي با اشاره به وجود صنايع آلاينده ديگر در كنار اين واحدها افزود: اكثر اين واحدها از آب آشاميدني غير بهداشتي استفاده ميكنند و به لحاظ همزيستي با مردم شهر ناقل بيماريهاي انگلي و رودهاي به ويژه در فصل گرما به شهروندان هستند.
معاون استاندار در ادامه از سازمان حفاظت محيط زيست درخواست كرد ضمن اخطار مجدد به واحدهاي آلاينده محيط زيست در استان، از ادامه فعاليت متخلفين به صورت قانوني جلوگيري كند.
وي همچنين گفت: همه دستاندركاران بايد تمهيداتي بينديشند تا واحدهايي نظير دمپاييسازي، كورههاي آجر، آهك و رنگ و … كه مشكلات جدي براي شهر و استان ايجاد كرده هرچه سريعتر به مكانهاي تعريف شده خارج از شهر منتقل شوند.
در ادامه اين جلسه، دكتر اسماعيلي رييس مركز بهداشت استان، با ارايه گزارشي از وضعيت استفاده از آب شرب نامطلوب در حاشيه غير مسكوني شهر از جمله كورهها، كارخانجات دمپايي، پادگانها و … گفت: بر اساس بررسيها و آزمايشات به عمل آمده، وضعيت آب در مكانهاي يادشده به هيچوجه مناسب نيست.
وي در پايان ضمن دعوت شهروندان به رعايت بهداشت، خصوصاً در مكانهاي عمومي گفت: به لحاظ ورود تعداد كثيري از عراقيها به شهر قم طي ماههاي گذشته و افزايش اين رقم در فصل تابستان و به خاطر عدم رعايت بهداشت از سوي آنان، سازمان بهداشت جهاني به استان قم به خاطر شيوع برخي بيماريها هشدار داده كه لازم است شهروندان مراقبت بيشتري داشته باشند.
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