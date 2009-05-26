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۵ خرداد ۱۳۸۸، ۱۶:۱۳

کتاب پرندگان تهران چاپ شد

کتاب پرندگان تهران چاپ شد

با ثبت نام 124 پرنده در شهر تهران و حومه کتاب پرندگان تهران و حومه به همت اولین کلوپ پرنده نگری ایران چاپ رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه پرنده نگری طرلان، بعد از 5 سال تلاش و جمع آوری اطلاعات از سطح شهر تهران کتاب پرندگان تهران و حومه به همت اولین کلوپ پرنده نگری ایران (طرلان بلند پرواز) چاپ رسید.

این کتاب که توسط پرویز بختیاری و علیرضا هاشمی گردآوری و تالیف شده است شامل 124 گونه از پرندگان شهر تهران است. این کتاب اطلاعاتی نظیر زمان حضور پرنده در تهران، محلهای مناسب برای آشیانه سازی، تعداد تخم ها، زمان تفریخ، مدت زمان مستقل شدن جوجه ها و نهایتا مکانهای مناسب برای تماشای هر پرنده در شهر تهران را در اختیار خواننده قرا می دهد.

کتاب پرندگان تهران و حومه تمام رنگی بوده و با قیمت 9500 تومان عرضه شده است. علاقه مندان می توانند جهت تهیه این کتاب با کلوپ پرنده نگری طرلان ( 22706702-021) ارتباط برقرار کنید.

کد مطلب 886202

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