در پایان انتخابات گزارشی از گردش مالی ستادهای احمدی نژاد ارائه می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اصغر عنابستانی بعد از ظهر سه شنبه در محل ستاد هماهنگی مردمی محمود احمدی نژاد در مشهد در نشستی با حضور خبرنگاران رسانه های گروهی، ایجاد شور و نشاط انتخاباتی و دعوت به مشارکت حداکثری، تبیین گفتمان دولت اسلامی، تبیین عملکرد دولت نهم و پاسخگویی به شبهاتی که از سوی دیگر کاندیداها مطرح می شود را چهار محور اصلی برنامه های این ستاد دانست و افزود: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات موجب تحکیم و تثبیت پایه های نظام می شود به همین جهت برای مجموعه ستادهای احمدی نژاد مشارکت حداکثری مردم در انتخابات اهمیت بیشتری از رای آوردن وی دارد.

مسئول ستاد هماهنگی مردمی محمود احمدی نژاد خاطرنشان کرد: بازگشت به ارزشهای دینی نیاز امروز جامعه بشری است و گفتمان عدالت طلبی حلقه مفقوده سعادت بشری است و به طور کلی چه احمدی نژاد رای بیاورد یا نیاورد مهم این است که گفتمان دولت اسلامی و اعتقاد به تمامیت آن در این نظام غالب شود.

عنابستانی مهمترین ضعف دولت نهم را نارسایی در اطلاع رسانی عملکرد خود دانست و تصریح کرد: انتخابات فرصتی است تا این ضعف را جبران کنیم و نشان دهیم که عملکرد این دولت به گونه ای بوده که تا سالهای سال باید عملکرد دولتها را با این دولت سنجید.

وی با ابراز تاسف از عملکرد رقبای احمدی نژاد در برنامه های انتخاباتی گفت: همانطور که مشاهده کردیم هر سه کاندیدای رقیب به جای تشریح برنامه های خود فقط به تخریب دولت پرداختند و سعی کردند تا با ایجاد شبهه در میان مردم تردید ایجاد کنند.

مسئول ستاد هماهنگی مردمی محمود احمدی نژاد در مشهد اظهار داشت: متاسفانه در طول چهار سال گذشته دولت احمدی نژاد فقط کار کرد ولی تخریب شده و هرگز قصد پاسخگویی به تخریبها را نداشته است به همین جهت مبنای عملکرد ستادهای وی پاسخگویی به شبهات خواهد بود.

وی گفت: حضور افراد در این ستادها هیچ حقی برای آنها ایجاد نخواهد کرد بلکه این حضور فقط به قصد انجام تکلیف شرعی می باشد و فعالان در این ستادها باید با توکل برخدا،ساده زیستی، نقد منصفانه، عدم توسل به روشهای تبلیغاتی پرهزینه و حضور فعال در مراسم های مذهبی به منشور اخلاقی تدوین شده عمل نمایند.

فرماندار اسبق سبزوار خاطرنشان کرد: برخلاف رقبا که برای تبلیغ خود هزینه های میلیاردی صرف می کنند و تنها برای خرید سامانه بلوتوث صد میلیون تومان هزینه می کنند، ما منابع مالی برای هزینه در ستادها نداریم و فقط از کمک های مردمی برای تبلیغات هزینه می کنیم و در پایان انتخابات نیز گزارشی از گردش مالی ستادها ارائه خواهیم کرد.

وی دیده نشدن تراکتهای تبلیغاتی دکتر محمود احمدی نژاد در سطح شهر را استراتژی این ستاد عنوان کرد و افزود: برخلاف رقبا که از چهره های شاخص در سخنرانیهای خود بهره می برند، ما چنین برنامه ای نداریم و تاکنون چندین سخنرانی در جمع اقشار مختلف بخصوص قشرهای پایین جامعه داشته ایم.

عنابستانی درباره حضور احزاب در انتخابات نیز گفت: تجربه موفقی در این زمینه نداریم و همانطور که همه می دانیم دو حزب کارگزاران و مشارکت احزابی هستند که دولتها آنها را تشکیل دادند اما این احزاب محدودیتهایی برای دولتها بوجود آوردند و باعث شدند که دولت از مردم جدا شود.

وی تصریح کرد: برخلاف هیاهوهای تبلیغاتی و اتهام های پوپولیستی که به این دولت می زنند می بینیم که عده ای می خواهند مردم را با روشهای پوپولیستی مانند توزیع مچ بند جذب کنند.

مسئول ستاد هماهنگی مردمی محمود احمدی نژاد در مشهد درباره نتیجه انتخابات نیز گفت: برای ما رای آوردن احمدی نژاد ملاک نیست بلکه امیدواریم وی با رایی قاطع و تاریخی بعنوان رئیس جمهور دهم انتخاب شود و پیش بینی می کنیم که احمدی نژاد در دور اول و با رایی در حدود 60 درصد انتخاب شود.

وی درباره حضور مدیران در ستادهای انتخاباتی نیز گفت: حضور مدیران در ستادها منع قانونی ندارد اما عدم حضور این افراد درستاد توصیه ای که دولت به مدیران کرده است و در ستادهای ما هیچ مدیر درجه اولی حضور ندارد.