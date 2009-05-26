صید بهاره ماهیان خاویاری در گیلان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مدیر امور ماهیان خاویاری استان گیلان در این ارتباط گفت: امسال صید بهاره ماهیان خاویاری در 20 صیدگاه فعال توسط هشت شرکت صیادی پیمانکاربا 240 نفر صیاد در قالب 80 فروند قایق در 300 کیلومتر نوار ساحلی استان از آستارا تا چابکسر انجام شده است.

اسحاق شعبانی افزود: در این مدت مقدار 261 کیلوگرم خاویار، یک هزار و 682 کیلوگرم گوشت استحصال شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 11 درصد کاهش نشان می دهد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه شرایط جوی سال جاری در مقایسه با سالهای گذشته برای صید مطلوب تر بوده از عمده دلائل کاهش صید را تعطیلی زود هنگام صید به مدت 20 روزبه جهت انجام گشت دریایی تحقیقاتی برای ارزیابی ذخائر ماهیان خاویاری که بصورت مشترک بین کشورهای حاشیه دریای خزر انجام می گیرد و بسیار هم با اهمیت است می توان نام برد.