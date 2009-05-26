بزرگترین بخش همدان شهرستان شد

حمیدرضا حاجیبابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: فامنین بزرگترین بخش همدان بود که دارای پتانسیلهای بالایی است و دارای دانشگاه و بیمارستان بوده و آینده درخشانی پیش روی این بخش است.
وی تصریح کرد: موقعیت جغرافیایی و استراتژیک ویژه این بخش، همچنین وجود مردمی متدین و آرمانگرا موجب شد که دولت با تبدیل فامنین از بخش به شهرستان موافقت کند.
حاجیبابایی گفت: با موافقت و تصویب هیئت دولت با این موضوع، قرار است فردا صبح معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور این حکم را ابلاغ کند.
منتخب مردم همدان در خانه ملت یادآور شد: از 3 سال پیش مردم این بخش به دنبال ارتقای فامنین بودند چرا که آنها پتانسیل و ظرفیتهای این بخش را باور داشتند و با اعلام درخواست خود نمایندگان آنها و مدیران دستگاههای اجرایی درصدد برآمدند که به این خواسته مردم فامنین جامه عمل بپوشانند.
بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش فامنین از توابع شهرستان همدان در سال ۱۳۸۵ برابر با 41 هزار و 270 نفر بوده است.
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