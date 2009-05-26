بزرگترین بخش همدان شهرستان شد

حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: فامنین بزرگترین بخش همدان بود که دارای پتانسیلهای بالایی است و دارای دانشگاه و بیمارستان بوده و آینده درخشانی پیش ‌روی این بخش است.

وی تصریح کرد: موقعیت جغرافیایی و استراتژیک ویژه این بخش، همچنین وجود مردمی متدین و آرمانگرا موجب شد که دولت با تبدیل فامنین از بخش به شهرستان موافقت کند.

حاجی‌بابایی گفت: با موافقت و تصویب هیئت دولت با این موضوع، قرار است فردا صبح معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور این حکم را ابلاغ کند.

منتخب مردم همدان در خانه ملت یادآور شد: از 3 سال پیش مردم این بخش به دنبال ارتقای فامنین بودند چرا که آنها پتانسیل و ظرفیت‌های این بخش را باور داشتند و با اعلام درخواست خود نمایندگان آنها و مدیران دستگاه‌های اجرایی درصدد برآمدند که به این خواسته مردم فامنین جامه عمل بپوشانند.