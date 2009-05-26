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۵ خرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۲۷

پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر اندونزی در پایان نیمه نخست

پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر اندونزی در پایان نیمه نخست

نیمه نخست دیدار تدارکاتی تیم فوتبال کشورمان برابر اندونزی با برتری شاگردان افشین قطبی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان در نخستین دیدار تدارکاتی اش زیر نظر افشین قطبی عصر امروز(سه شنبه) برابر تیم فوتبال اندونزی به میدان رفت و موفق شد در نیمه نخست با نتیجه یک بر صفر به برتری دست یابد.

در این دیدار که در ورزشگاه انقلاب کرج و با قضاوت علیرضا فغانی برگزار شد، اندرو سیوانتو(20- گل به خودی) گل برتری تیم فوتبال کشورمان را به ثمر رساند.

در این نیمه افشین قطبی از مهدی رحمتی، جلال حسینی، هادی عقیلی، فریدون زندی، خسرو حیدری، احسان حاج صفی، حسین کعبی، فرزاد آشوبی، آندرانیک تیموریان، حسین کاظمی و آرش برهانی استفاده کرد.

کد مطلب 886297

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