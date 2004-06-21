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۱ تیر ۱۳۸۳، ۱۲:۲۷

رئيس انجمن بيماري هاي دهان و دندان در گفتگو با "مهر ":

مردم از جويدن آدامس شيرين خودداري كنند

رئيس انجمن بيماري هاي دهاني گفت: جويدن آدامس بدون قند از بيماري هاي لثه جلوگيري مي كند.

دكتر مهناز صاحب جمعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: استفاده از آدامس هاي بدون قند از طريق برداشتن پلاك هاي ميكروبي موجود بر روي دندان ها، مي تواند براي جلوگيري از بسياري بيمارهاي لثه موثر باشد.

اين استاد دانشگاه تهران تصريح كرد: جويدن آدامس هاي بدون قند و شيريني پس از صرف غذا در حد معقول و منطقي آن يعني استفاده چند دقيقه اي مي تواند با برداشتن ذرات ريز ميكروب از پوسيدگي سريع دندان نيز جلوگيري كند.

وي در خصوص استفاده از آدامس هاي داراي قند و شيريني اظهار داشت: استفاده از آدامس هاي شيرين و قندي مي تواند ضمن تسريع در امر پوسيدگي دندان ها موجب افزايش ورود مواد قندي به بدن انسان مي شود. 

کد مطلب 88630

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