95 هزار نفر روز در طرح هجرت سه در گلستان مشارکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ علی بیرجندی عصر سه شنبه در دومین نشست رابطین و دست اندر کاران طرح هجرت سه در گرگان افزود: برای اجرای طرح هجرت سه، سه میلیارد و 480 میلیون ریال در نظر گرفته شده است که بخشی از آن به حساب بسیج سازندگی واریز می شود.

وی اظهار داشت: هدف عمده از اجرای این طرح غنی سازی اوقات فراغت و آشنایی جوانان با فرهنگ کار و تلاش بوده و امسال نیز سال نهادینه سازی طرح هجرت نام گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته 966 مدرسه در قالب طرح هجرت دو در استان تعمیر و زیبا سازی شد و برای اجرای این طرح چهار میلیارد ریال هزنیه و 95 نفر روز شرکت داشتند.



به گفته سرهنگ بیرجندی، علاوه بر دانش آموزان بسیجی از دانشجویان بسیجی نیز برای خدمات رسانی 40 نقطه محروم استان خدمات رسانی استفاده می شود و در هر شهرستان پنج نقطه محروم را شناسایی و پزشکان بسیجی اعزام می وشند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش وپرورش گلستان گفت: مشارکت پذیری جوانان، مسئولیت پذیری، تعاون، جامعه پذیری، کارآفرینی، سازندگی، غنی سازی اوقات فراغت از جمله مولفه های طرح هجرت است.

علی اصغر جباری افزود: سال گذشته حدود هزار مدرسه با مشارکت بسیج سازندگی و سازمان نوسازی مدارس استان تعمیر، زیبا سازی و تجهیز شد و امیدواریم در سال جاری نیز همین میزان مدارس زیر پوشش طرح قرار گیرد.