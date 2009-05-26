13 هزار شهریاری در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، محمدعلی عرفان منش بعد از ظهر سه شنبه درنشست خبری اظهار داشت: در مجموع در شهرستان شهریار 634 هزار و 789 نفر واجد شرایط رای دادن هستند که نسبت به انتخابات دوره گذشته از رشد خوبی برخوردار بوده است.

وی افزود: برای برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جموری 427 شعبه اخذ رای پیش بینی شده است که از این تعداد 205 شعبه در بخش مرکزی، 132 شعبه در ملارد و 90 شعبه اخذ رای در شهرقدس مستقر می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان شهریار 358 شعبه اخذ رای دایر شد و امسال در مقایسه با دوره گذشته 69 شعبه به تعداد شعبات افزوده شده است.

عرفان منش بیان داشت: همچنین از تعداد کل شعبات 337 شعبه شهری، 90 شعبه روستایی است که در این راستا 411 شعبه ثابت و 16 شعبه سیار پیش بینی شده است.

فرماندار شهرستان شهریار عنوان کرد: در شهریار به طور متوسط در هر شعبه 30 نفر فعالیت می کنند همچنین 650 خودرو برای برگزاری انتخابات در نظر گرفته شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه انتخابات مظهر بارز دموکراسی و مردم سالاری در ایران است، متذکر شد: انقلاب اسلامی به عنوان میراث گرانبهای حضرت امام خمینی (ره) دستاوردهای عظیمی را نصیب ملت ایران کرد که حاکمیت بر سرنوشت اساسی و محوری ترین این دستاوردها است.

این مسئول ادامه داد: ملت ایران طی 30 سال گذشته این حاکمیت را در قالب برگزاری 29 دوره انتخابات نشان دادند.

عرفان منش یادآور شد: در کشورهایی که ادعای دموکراسی دارند شاهد هستیم که به علتهای مختلف انتخابات به تعویق می افتد اما در کشور ایران در سخت ترین بحرانها نظیر جنگ انتخابات به بهترین نحو ممکن برگزار شد.

فرماندار شهرستان شهریار افزود: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و حضور آنها پای صندوقهای رای تاکنون یکی از محورهای کاری مسئولان بوده است زیرا مردم با حضور حداکثری پای صندوقهای رای عزم و قدرت ملی خود را به نمایش می گذارند.

وی گفت: دشمن در صدد است تا با کاهش اعتماد به نفس مردم کشور و هدف گذاری بر روی بحث انتخابات ایرانیان را دلسرد و خدشه ای به نظام جمهوری اسلامی وارد کند اما به طور قطع در این دوره انتخابات به بهترین نحو ممکن برگزار و تمامی توطئه های دشمنان در این زمینه خنثی می شود.

این مسئول اظهار داشت: شهروندان شهرستان شهریار در دوره قبل 17 درصد بالاتر از میانگین کشوری در انتخابات شرکت کردند همچنین 73 درصد واجدین شرایط رای دادن نیز پای صندوقهای رای حاضر شدند.

عرفان منش بیان داشت: هم اکنون در کشور ما زمینه رقابت سالم به طور کامل فراهم است اما مهم ترین محور سالم بودن میدان مبارزه است تا میزان آگاهی ملت ایران بالا برود.

وی همچنین با اشاره به صیانت از آرا مردم در انتخابات عنوان کرد: از کلیه کاندیداها نمایندگانی در شعب اخذ رای، محلهای شمارش، تجمیع آرا، هیئت اجرایی حضور و نظارت دارند.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام گرفته در سطح شهرستان برای برگزاری مطلوب انتخابات اعلام کرد: در این راستا هفت کمیته فناوری اطلاعات، اطلاع رسانی و تبلیغات، پشتیبانی، آموزش، امنیت و اطلاعات، حقوقی و امحا تخلفات تشکیل شده و هم اکنون مشغول به فعالیت هستند.