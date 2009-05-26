علیرضا معمری مشاور و آنالیزور تیم والیبال جوانان هند شد

به گزارش خبرنگار مهر، معمری که از حدود دو سال پیش هدایت تیم ملی والیبال پاکستان را برعهده گرفت و این تیم را در مرحله دوم مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 ایتالیا (تهران) نیز همراهی کرد، قصد دارد تیم والیبال جوانان هند را در مسابقات 2009 جهانی همراهی کند.

وی عصر سه شنبه ضمن بیان این مطلب گفت: درجریان مسابقات گزینشی جام جهانی (تهران) پیشنهاد هندی ها را برای پیوستن به کادر فنی جوانان آنها دریافت کرده و از آن استقبال کردم.

وی با بیان اینکه دیگر قصد ادامه همکاری با والیبال پاکستان را ندارد خاطرنشان کرد: البته پیشنهادهایی هم از تایلند داشتم اما ترجیح دادم برای ماههای آینده با فدراسیون والیبال هند وارد همکاری شوم.

مسابقات والیبال جوانان جوان تابستان سال جاری در هند برگزار می شود.