موسوی خود را موظف به حفظ ارزشها می داند/ 65 درصد دستاورهای هسته ای در دولت اصلاحات

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، معصومه ابتکار در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد واحد زنجان افزود: مردم ایران امروز بیدار هستند و رای خود را در مقابل وعدها در بین اقشار مختلف جامعه نمی فروشند.

وی تنها راه برون رفت جامعه از وضعیت حاد کنونی را در رای به میرحسین موسوی و تحقق تغییر در جامعه عنوان کرد و ادامه داد: امید رمز پیروزی در انتخابات آینده برای جبهه اصلاحات است.

ابتکار با تاکید بر لزوم نقد منصفانه در خصوص عملکرد دولت توسط دانشجویان افزود: دولت نهم در شرایطی بر روی کار آمد که به طور نسبی در بهترین شرایط قبل از انقلاب قرار داشتیم ولی با این وجود در همه بخشها دچار رکود و عقب ماندگی هستیم.

حامی میرحسین موسوی افزود: دولت نهم حتی در تحقق شعارهای انتخاباتی موفق عمل نکرد و حتی اینگونه استنباط می شود که قرار نبود اصلا این وعده ها عملی نشود.

وی تغییر در وضعیت موجود را تنها راه برون رفت کشور از شرایط حساس کنونی عنوان کرد و با بیان اینکه وعدهای احمدی نژاد تنها برای پیروزی انتخاباتی بود و ضمانت اجرایی نداشت افزود: کسانی که ادعای کابینه 70 میلیونی داشتند چرا نخبگان و استادان برجسته و منتقد عملکرد دولت نهم را از ادامه فعالیت و تدریس در دانشگاهها منع کردند.

ابتکار شعار عدالت محوری دولت نهم را تنها در دادن اعانات دانست و تاکید کرد: با 270 میلیارد دلار درآمد نفت معادل در آمد نفت 16 سال عمر دولتهای هاشمی و خاتمی، چرا باید در زمان حاضر با تورم 25 درصدی مواجه باشیم.

وی قانون گریزی دولت نهم را یادآور شد و تاکید کرد: دولت نهم که با شعار قانون مداری روی کار آمد چرا باید پس از سه سال از سوی بازرسی کل کشور اعلام شود که فقط در یک سال بیش از هزار و 200 مورد تخلف از قانون در دولت نهم بوده است.

معاون سابق رئیس جمهور در زمان اصلاحات، ستاره دار کردن دانشجویان و اعمال محدودیت برای جوانان به بهانه اجرای طرح امنیت اجتماعی را از جمله کارهای دولت نهم در چهار سال فعالیت خود عنوان کرد و گفت: میرحسین موسوی برای رفع مشکلات کنونی جامعه برنامه دارد و معتقد است تنها نباید دولت احساس امنیت کنند بلکه مردم نیز احساس امنیت کنند.

ابتکار تاکید بر قانون مداری و حفظ ارزشها را از مهمترین برنامه های میرحسین موسوی در دولت احتمالی آینده خود عنوان کرد و گفت: میر حسین موسوی معتقد است نمی توان با اقتصاد صدقه ای کشور را اداره کرد.

وی ادامه داد: در دولت موسوی که مقطع حساس هشت سال دفاع مقدس بود ایجاد اشتغال در مقابل هریک میلیون دلار حاصل از درآمد نفت در کشور برای 17 نفر، هاشمی 26 نفر، خاتمی 23 نفر و در زمان آقای احمدی نژاد به پنج نفر رسیده است.

ابتکار با تاکید بر نقد منصفانه در خصوص عملکرد دولت نهم یادآور شد: ما برخلاف کسانی که 16 سال گذشته را تخریب کردند تا خودشان را مطرح کنند، به نقد منصفانه می پردازیم. وی تصریح کرد: محمود احمدی نژاد فعالیت و تلاش زیادی کرد ولی نتیجه نمره نهایی در اقتصاد احمدی نژاد پایین است.

حامی میرحسین موسوی، طرح برخی سئوالات در خصوص عدم حضور 20 ساله میرحسین موسوی در صحنه انتخابات را یادآور شد و افزود: میرحسین موسوی در سخت ترین شرایط کشور در هشت سال جنگ، کشور را به بهترین شکل اداره کرد و در مقطع کنونی اگر کسانی می توانستند کشور را اداره نمایند میر حسین دلیلی برای حضور پیدا نمی کرد.

وی تاکید کرد: میرحسین موسوی خود را موظف به حفظ ارزشها می داند و در عین حال معتقد است اصلاحات با پایبندی بر اصولگرایی تنها راه حل رفع مشکلات کشور است.

ابتکار مقطع کنونی را مقطع حساس و تاثیرگذار دانست و یادآور شد: عده ای سعی دارند این تفکر را در جامعه تلقین کنند که شرکت در انتخابات بی فایده است و رئیس جمهور از پیش مشخص شده است.به گفته ابتکار، عدم رای دادن در انتخابات 22 خرداد رای به ادامه وضع موجود است.

ابتکار از اقشار مختلف جامعه خواست در 22 خردادماه با حضور حداکثری به راه سبز اصلاحات میرحسین موسوی که راه توسعه، عدالت و پیشرفت و بیداری است رای بدهند.

رئیس سازمان محیط زیست دولت اصلاحات، در ادامه به دستاورهای هسته ای کشور گفت: بیش از 65 درصد دستاورهای هسته ای کشور در زمان هشت سال دولت اصلاحات بوجود آمده و نباید غیرمنصفانه همه دستاوردها را به نام یک طیف و فرایند خاص مصادره کنیم.

ابتکار، حادثه 18 تیر دانشگاه تهران را بدترین روز دولت خاتمی دانست و گفت: حادثه 18 تیر موجب شد وزیر عزت مدار دولت خاتمی استعفا دهد.