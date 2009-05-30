به گزارش خبرنگار مهر، درویش که فیلم‌های سینمایی "کیمیا"، "سرزمین خورشید"، "دوئل" و... را در کارنامه دارد به تازگی به گروه همراهان سینمایی موسوی پیوسته است. او فیلمی تبلیغاتی می‌سازد که احتمال دارد با دو مرحله‌ای شدن انتخابات پخش شود.

مهدی کرمپور هم تعدادی کلیپ برای موسوی می‌سازد. فیلم اصلی زیر نظر مجید مجیدی به تهیه‌کنندگی منوچهر شاهسواری ساخته می‌شود. بیژن میرباقری هم در ساخت این فیلم کمک می‌کند و رضا میرکریمی کارگردانی فیلم انتخاباتی موسوی را بر عهده دارد.

سیف‌الله داد، علیرضا رئیسیان و محمدعلی حسین‌نژاد در کنار هم ساخت فیلمی تبلیغاتی برای موسوی را بر عهده دارند و به نظر می‌رسد فیلم‌های تبلیغاتی این نامزد ریاست جمهوری در یک مجموعه عرضه شود.

حضور سینماگران و هنرمندان در ستاد انتخاباتی موسوی پررنگتر از دیگر ستادهای انتخاباتی است و به نظر می‌رسد تعداد فیلم‌هایی که برای وی ساخته می‌شود بیشتر از دیگر نامزدهای این دوره است.

محمدعلی فارسی فیلم تبلیغاتی محسن رضایی را کارگردانی می‌کند و فیلم تبلیغاتی محمود احمدی‌نژاد زیر نظر جواد شمقدری ساخته می‌شود. درویش چهار سال قبل برای محمدباقر قالیباف نامزد نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری فیلم تبلیغاتی ساخت.