وجود مدارک حمایت آمریکا از جنایتکار صرب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاراجیچ گفت: هالبروک به من وعده داده بود که به سبب اقداماتم در جنگ دهه 1990 بالکان تحت تعقیب قرار نخواهم گرفت.

وی گفت: هالبروک به من این اطمینان را داده بود که در صورتی که به زندگی ناشناس خود ادامه دهم من را تحت تعقیب قرار نخواهند داد.

وکلای کاراجیچ اعلام کرده اند که آنها شواهدی دارند که این گفته او را تائید می کند.

"پیتر رابینسون" که روز دوشنبه در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، افزود: این موافقتنامه در 18 و 19 جولای سال 1996 در بلگراد صورت گرفت و 15 شاهد نیز برای این توافق وجود دارد.

رادوان کاراجیچ رهبر صرب هاب بوسنی در جنگ بالکان بود که به سبب کشتار بی رحمانه مسلمانان در این منطقه از سال ۱۹۹۵ تا ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۸ فراری بود.

کاراجیچ را طراح قتل‌های دهه ۱۹۹۰ در بوسنی و هرزگوین می‌دانند. او مدت ۱۳ سال در مناطق صرب نشین بوسنی و صربستان به صورت زیرزمینی فراری بود اما بالاخره سال گذشته دستگیر و به دادگاه لاهه تحویل داده شد.

