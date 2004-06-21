وزارت امو خارجه كره جنوبي خواستار آزادي بدون قيد و شرط گروگان كره اي شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، گروگانگيران تبعه كره اي درعراق در تصاوير پخش شده از شبكه هاي خبري تهديد كرده اند كه در صورتي كه كره جنوبي ظرف 24 ساعت از اعزام نيروهاي خود به عراق صرفنظر نكنند، سر اين گروگان كره اي را از بدنش جدا خواهند كرد.



وزارت امور خارجه و وزارت دفاع كره جنوبي ضمن تاييد خبر گروگانگيري كيم سون ايل 33 ساله در روز پنج شنبه توسط مهاجمان ناشناس، درخواست گروگانگيران براي انصراف از اعزام نيروهاي جديد به عراق را رد كرده اند.



" چوي يونگ جين" معاون وزير امور خارجه كره جنوبي در يك كنفرانس مطبوعاتي تاكيد كرد: " عليرغم گروگانگيري تبعه كره اي تغييري در برنامه هاي از پيش تعيين شده اعزام نيروهاي كره جنوبي به عراق ايجاد نخواهد شد."



روز جمعه مقامات كره جنوبي اعلام كرده بودند كه 3000 نيروي جديد به عراق اعزام خواهند كرد و سومين دور از اعزام نيروهاي كره جنوبي به عراق از ماه اوت آغاز خواهد شد.

" روموهيون" رئيس جمهور كره جنوبي گروگانگيري تبعه كره اي را بسيار ناراحت كننده اعلام كرد.

"بان كي مون" وزير امور خارجه كره جنوبي ضمن تاكيد براينكه هدف نيروهاي اين كشور از حضور در عراق كمك به مردم عراق و بازسازي هرچه سريعتر اين كشور است، خواستار آزادي بدون قيد و شرط گروگان كره اي شد.