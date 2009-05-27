نمایندگان کویت، سوریه، عراق و ازبکستان به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام AFC سه شنبه شب با برگزاری پنج دیدار در منطقه غرب قاره آسیا آغاز شد که طی آن تیم‌های العربی و الکویت کویت، اربیل عراق، نفتچی ازبکستان و الکرامه سوریه حریفان خود را از پیش رو برداشتند و به جمع هشت تیم برتر مسابقات صعود کردند.

- نتایج دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام AFC به شرح زیر است:

* الزورا عراق یک - اربیل عراق 3

گل‌ها: عدنان عطیه (76) برای الزورا عراق و احمد صلاح (44)، لوی صلاح (67) و احمد عبد علی (70) برای اربیل عراق

* البسیتین بحرین یک - الکرامه سوریه 2

گل‌ها: روبرت اکواری (پنالتی - 57) برای البسیتین بحرین و محمد الحموی (43) و حسان عباس (115) برای الکرامه سوریه

* الکویت کویت 3 - دمپو هند یک

گل‌ها: جهاد الحسین (21 - پنالتی، 58 و 90 - پنالتی) برای الکویت کویت و بیتو (73) برای دمپو هند

* المجد سوریه صفر - نفتچی ازبکستان صفر (در ضربات پنالتی 3 بریک به سود نفتچی ازبکستان)

* العربی کویت 2 - الصفا لبنان یک

گل‌ها: امانوئل ایزوکام (29) و فراس الخطیب (112) برای العربی کویت و علی السعدی (59) برای الصفا لبنان

مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام AFC روز سه شنبه 2 تیرماه طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

* بیکامکس بین دونگ ویتنام - کداه مالزی

* چونبوری تایلند - پی اس ام اس مدان اندونزی

* سوت چاینا هنگ کنگ - هوم یونایتد سنگاپور