رویکرد کمیسیون کالا و ارز در سال جاری پیشگیری است

محمد زاجکانیها در اولین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که صبح چهارشنبه در محل استانداری تشکیل شد با بیان این مطلب گفت: تقویت کار فرهنگی مهمترین مسئله در امرپیشگیری است که باعث بازخورد به موقع و مناسبی خواهد شد.

محمد زاجکانیها وضعیت کشفیات کالاهای قاچاق در استان را نسبت به دیگر استانهای غیر مرزی مطلوب دانست و افزود: سال گذشته در کشف مشروبات الکلی رتبه اول کشور را داشتیم.

به گفته دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان عده ای به بهانه سود جویی و ضربه زدن به نظام، سالانه مقادیر زیادی ارز از کشورخارج و کالاهایی را به داخل وارد می کنند که ارزش عرضه ندارد بلکه انگیزه آنان سیاسی است.

زاجکانیها پدیده قاچاق را هدفی اقتصادی اعلام کرد و افزود: از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز این معضل به کشور ضربه می زند و پشت پرده همه این ماجراها نیز اهداف فرهنگی و سیاسی وجود دارد.

وی یکی از پدیده ها و پیامدهای منفی و غیر قابل جبران قاچاق را توزیع قرص های روان گردان در بین جوانان ذکر کرد و یادآورشد: دشمن با این عمل، قصد انتقامجویی از جوانان وضربه زدن به آنها را دارد که ما در ستاد باید با تمام توان این موضوع را مدیریت کنیم.

وی شفافیت اقتصادی را از عوامل مهم پیشگیری از قاچاق کالا و ارزدانست و اضافه کرد: شفافیت اقتصادی شفافیت در گردش کالا و شفافیت در پول را شامل می شود و می بایست توسط مجموعه دولت میزان گردش پول به دقت کنترل شود.

زاجکانیها بر نا امن کردن محیط برای قاچاقچیان تأکید کرد واظهار داشت: امنیت فرایند یک کار جمعی است و همه در این خصوص مسئولیت داریم البته بخش اصلی کار نیز به مسائل فرهنگی بستگی دارد.

دبیر کمسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان افزود: ارتقاء کیفیت کالاهای ایرانی و ترغیب مردم به استفاده از این نوع کالاها می تواند در مسئله پیشگیری از قاچاق موثر باشد.

زاجکانیها از تشکیل کارگروه کود شیمیایی در استان هم خبر داد و افزود: علاوه بر سه کارگروه دیگر، تشکیل این کارگروه نیز ضروری به نظر می رسید که در حال شکل گیری است.

در این جلسه اعلام شد طی دو ماه سال جاری 22 هزار و 908 بطری مشروبات الکلی، 55 هزار و 160 هزار لیتر فرآورده های نفتی، 48 هزار و 628 قلم لوازم بهداشتی، 388 قلم اشیا عتیقه و تاریخی، 335 دستگاه لوازم صوتی و تصویری، 97 دستگاه گیرنده و دیش ماهواره، 248 دستگاه ری .سی. ور و 101 دستگاه ال. ام. بی ، 100 دستگاه گوشی موبایل و لوازم جانبی و یک میلیون و 500 هزار نخ سیگارت کشف و ضبط شده است.