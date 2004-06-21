افتخارآفرينهاي جوان نابينا وكم بينا به كشور بازگشتند

به گزارش خبرنگار" مهر" براي استقبال ازتيم اعزامي محمد حسن خداوردي رييس اسبق فدراسيون نابينايان، اله ماني دبير، حبيب بنايي نايب رييس وجمعي ازخانواده ورزشكاران حضورداشتند. دراين مسابقات صلاح سعيد پورموفق شده بود دردوي 100متر و 200 متردومدال طلا كسب نمايد وسعيد عباس اسدپوردرماده 400 مترسومين مدال طلا را به ارمغان آورد وحميد اسلامي نيزدرماده 800 مترچهارمين مدال طلا را براي كشورمان كسب نمود.

مهدي بيگدلي درپرتاب نيزه وديسك به مدال نقره وبرنزرسيد وصلاح يوسفي درپرش طول دومين مدال برنزرا به كاروان ايران رساند ومهدي وكيلي نيزدرپرتاب وزنه به مقام سوم دست يافت وآخرين مدال را نصيب كشورمان نمود.

عليرغم تمامي تلاشها جهت كسب مدال درسطوح مختلف، دووميداني كشورمان نتوانسته است دردوها خصوصا دوهاي سرعت موفق عمل نمايد. كسب 4 مدال طلاي جهاني تيم دووميداني نابينايان كه همگي دردوهاي سرعت ونيمه استقامت بدست آمده، نويد بخش آينده روشن دوندگان جوان نابينا وكم بيناي كشورما نمي باشد.