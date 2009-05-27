علی لاریجانی رئیس مجلس باقی ماند / ترکیب هیئت رئیسه بدون تغییر

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در آستانه پایان اولین سال فعالیت مجلس هشتم انتخابات هیئت رئیسه برگزار شد که طی آن دکتر علی لاریجانی با 216 رای مثبت و 25 رای سفید بار دیگر به عنوان رئیس مجلس هشتم در سال دوم انتخاب شد.

گفتنی است علی لاریجانی تنها کاندیدای ریاست مجلس شورای اسلامی در این دوره بوده است.

در انتخاب رای گیری برای انتخاب نواب اول و دوم مجلس برای سال آینده حجت الاسلام ابوترابی فرد، محمد رضا باهنر و مسعود پزشکیان (از اقلیت) برای این سمت کاندیدا شدند که از 243 رای ماخوذه ابوترابی فرد 184 نایب رئیس اول، باهنر 151 رای نایب رئیس دوم، پزشکیان 79 رای به دست آورد.

بر این اساس ترکیب هیئت رئیسه مجلس در سال دوم بدون تغییر نسبت به سال اول باقی ماند.

گفتنی است فراکسیون اقلیت مجلس هیچ نامزدی را برای ریاست مجلس معرفی نکرده بود.