بارندگی ماده ماهیهای "زرد پر" دریاچه گهر را نجات داد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، تعدادی از ماده ماهی های زرد پر دریاچه گهر شهرستان دورود در فروردین ماه گذشته به دلیل خشکسالی تلف شدند که با توجه به بارندگیهای رخ داده در روزهای اواخر فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری روند تلف شدن این ماهیان متوقف و تعداد زیادی از آنها نجات پیدا کردند.

مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: با توجه به اینکه سال گذشته به دلیل خشکسالی رودخانه حد فاصل بین دریاچه گهر 1 و 2 خشکیده بود تعدادی از ماده ماهیهای زرد پر دریاچه گهر که نمی توانند در داخل دریاچه تخم ریزی کنند و باید در رودخانه ها اقدام به تخمگذاری کنند، تلف شدند.

علی رحیم کاکاوند با بیان اینکه فصل تخم ریزی این ماهیان در اول فروردین ماه است، ادامه داد: با توجه به اینکه در فصل فرودین ماه رودخانه بالادست دریاچه گهر به دلیل خشکسالی آب نداشت تعداد کمی از این ماهیها به دلیل متورم شدن جوانه های تخم در داخل شکمشان تلف شدند.

وی افزود: پس از رخ دادن این حادثه علت مرگ این ماهیها توسط کارشناسان سازمان دامپزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست بررسی شد که گزارش کارشناسی این حادثه که حدود 20 روز پیش ارائه شد خشکسالی سال گذشته رودخانه حاشیه این دریاچه اعلام شد.

تعداد زیادی از ماده ماهیهای زردپر تخمگذاری کردند

مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان لرستان با اشاره به بارندگیهای مطلوب یکماه اخیر در لرستان، عنوان کرد: این بارندگیها موجب سرریز شدن آب دریاچه و ورود آب به رودخانه حاشیه این دریاچه شد و در نتیجه تعداد زیادی از ماده ماهیهای زردپر دریاچه گهر موفق به تخمگذاری شدند.

کاکاوند تصریح کرد: با توجه به بارندگیهای اخیر جلوی تلفات ماده ماهیهای زردپر به طور کامل گرفته شد و پیش از آن نیز تنها تعداد کمی از این ماهیها تلف شده بودند.

به گزارش مهر، ماده ماهیهای زردپر دارای بدنی کشیده و عضلانی با پشتی به رنگ سبز تا طلائی و دهانی عقب رفته با چهار سبیلک در اطراف فک بالائی است.

پولکهای این ماهی نرم است. باله دم زردپر دارای انحنای زیاد، باله پشتی کوچک و 11 هلالی و باله شکمی مایل به سرخ است. چشمان این ماهی با فاصله زیادی در امتداد زاویه دهان قرار دارند.

ماهی زرد پر را می توان در آبهای روان با جریان سریع مشاهده کرد، این گونه ماهیها گروهی زندگی کرده و بستر شنی یا ریگی آبهای زلال را برای ادامه حیات ترجیح می دهد، وجود زردپر نشان دهنده کیفیت خوب آب از نظر بیولوژیکی است.

این ماهی زیبا در درون رودخانه ها اقدام به تخم گذاری می کند و سپس برای ادامه زندگی به دریاچه بازمی گردد.

دریاچه گهر که دارای لقب نگین اشترانکوه است از زیباترین دریاچه های کوهستانی ایران است که در 121 کیلومتری شرق استان لرستان به مرکزیت خرم آباد و در 35 کیلومتری جنوب شرقی شهر دورود در این استان واقع شده است و همچون نگینی در مرکز منطقه حفاظت شده اشترانکوه با مختصات جغرافیایی 49 درجه و 16 دقیقه تا 9 درجه و 17 دقیقه طول شرقی و تا 33 درجه و 18 دقیقه عرض شمالی در ارتفاع 2350 متری از سطح دریای آزاد قرار گرفته است.

این دریاچه کم نظیر شامل دو بخش به نامهای گهر بزرگ و گهر کوچک - یا گهر بالا و پایین - است که وسعت دریاچه گهر بزرگ حدود 100 هکتار و عمق دریاچه بین 4 تا 28 متر و عرض آن بین 400 تا 800 متر و طول آن 1500 متر است.

میزان بارش سالانه در منطقه حدود 931 میلی متر است که بیشتر به صورت بارش برف می باشد به طوری که در سالهای پربرف سطح دریاچه یخ بسته و مناظر زیبا و بدیعی را برای علاقمندان به طبیعت و گردشگران به وجود می آورد.