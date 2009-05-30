منصوری تهیهکننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری برای تولید این پروژه منتفی شده و من تهیهکنندگی فیلم را به عهده میگیرم. ترجیح میدهیم پیشتولید را پس از پایان انتخابات آغاز کنیم.
وی افزود: "رخ دیوانه" درامی اجتماعی است که قصه آن در تهران روایت میشود و میتوان آن را ادامه "تقاطع" دانست. موضوع درباره جوانها و مسایل مربوط به آنها است. فیلم از نظر تعداد بازیگر و لوکیشن تنوع و تعدد دارد. آقای داودی مانند تجربههای قبلی متناسب با نقشها از بازیگر حرفهای و چهرههای شناخته نشده استفاده میکند.
این تهیهکننده ادامه داد: از سال 85 درباره فیلمنامه "رخ دیوانه" و تولید آن با آقای داودی همفکری داشتیم و اشرافمان بر این پروژه زیاد است. امیدوارم نسبت به فیلمهای قبلی پیشتولید کوتاهتری داشته باشیم و فیلم را زودتر کلید بزنیم.
فیلمنامه "رخ دیوانه " را محمدرضا گوهری نوشته است. فیلم سینمایی "زادبوم" با بازی بهرام رادان، رویا تیموریان، مسعود رایگان و عزت الله انتظامی در نوبت اکران است.
داودی فیلمهای "نان، عشق و موتور 1000"، "ایلیا نقاش جوان"، "من زمین را دوست دارم" و "بوی خوش زندگی" را در کارنامه دارد.
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