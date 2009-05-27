تجدید میثاق مدیران و کارکنان شهرداری تهران با آرمانهای امام (ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف، معاونان، مشاوران ، مدیران و کارکنان شهرداری تهران در آستانه بیستمین سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) با نثار گل به مرقد آن پیر فرزانه ضمن ادای احترام ، با آرمانهای امام راحل تجدید پیمان کردند.

در این مراسم حجت الاسلام سید حسن خمینی فرزند یادگار امام و تولیت آستان مقدس امام خمینی (ره) و دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران سخنرانی کردند.

همچنین کارکنان شهرداری تهران در این مراسم و در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به عزاداری پرداختند.