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۶ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۰۲

صبح امروز صورت گرفت؛

تجدید میثاق مدیران و کارکنان شهرداری تهران با آرمانهای امام (ره)

تجدید میثاق مدیران و کارکنان شهرداری تهران با آرمانهای امام (ره)

مدیران و کارکنان شهرداری تهران صبح روز چهارشنبه با حضور در مرقد بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) با آرمانهای آن امام عزیز تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف، معاونان، مشاوران ، مدیران و کارکنان شهرداری تهران در آستانه بیستمین سالگرد عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) با نثار گل به مرقد آن پیر فرزانه ضمن ادای احترام ، با آرمانهای امام راحل تجدید پیمان کردند.

در این مراسم حجت الاسلام سید حسن خمینی فرزند یادگار امام و تولیت آستان مقدس امام خمینی (ره) و دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران سخنرانی کردند.

همچنین کارکنان شهرداری تهران در این مراسم و در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به عزاداری پرداختند.

کد مطلب 886503

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