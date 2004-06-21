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۱ تیر ۱۳۸۳، ۱۲:۰۶

رئيس سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران در گفتگو با " مهر " :

بودجه عمراني آموزش و پرورش استان تهران ، 22 درصد كاهش يافته است

رئيس سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران با اشاره به اينكه بودجه عمراني اين سازمان از 52 درصد به 30 درصد كاهش يافته است ، گفت: كاهش بودجه عمراني ، صدمه شديدي به ساخت و سازهاي مدارس زده است و با وجود مدارس استيجاري بحران كمبود مدارس را جدي تر كرده است.

اميرعلي محبي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با تاكيد بر اينكه بودجه عمراني در شوراي برنامه ريزي استان با حضور نمايندگان ارگان هاي ديگرتعيين مي شود ، افزود : در شوراي برنامه ريزي استان آموزش و پرورش فقط يك راي دارد ، در نتيجه نمي تواند به خوبي از حق خود دفاع كند.

وي با اشاره به اينكه 13 مدرسه استيجاري در شهرستان هاي استان تهران حكم تخليه دريافت كرده اند ، گفت : مدارس استيجاري شهرستانهاي تهران در حوزه هاي" ري" و"كرج" متمركز هستند و اين در حالي است كه در اين مناطق تراكم دانش آموزي بالايي وجود دارد.

رئيس سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران با تاكيد بر اينكه براي خريد 13 مدرسه استيجاري فرسوده در شهرستان هاي استان تهران ، 5/3 ميليارد تومان بودجه نياز است ، افزود : در بودجه سازمان آموزش و پرورش مبلغي براي خريد مدارس درنظر گرفته نشده است و اين مبلغ بايد از محل كمك هاي مردمي و نيكوكاران و يا اعتبارات جديد  درنظر گرفته شود.

وي با اشاره به اينكه در مدارس استيجاري شهرستان هاي استان تهران بيش از 7 هزار و 300 دانش آموز به تحصيل مشغول هستند ، گفت : قدمت مدارس استيجاري شهرستان هاي استان تهران بين 25 تا 60 سال است.

کد مطلب 88651

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