نخستین دبیرستان اسلامی فرانسه در آستانه تعطیلی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، ایوان فضیلو مدیر مدرسه ابن رشد گفت: ما تحت فشار قرضهای خود درحال سقوط هستیم.

این مدرسه با بدهی 300 هزار یورویی رو به رو است و در آستانه ورشکستگی قرار دارد.

فضیلو اظهار داشت که این مدرسه سال گذشته با اتکا به درآمد خیریه در حالت شناور قرار داشت.

اکنون مدیریت این مدرسه اظهار داشته آنها بودجه کافی برای پرداخت حقوق کارمندان خود تا دوماه دیگر را دارند اما وضعیت پس از آن نامشخص است.

مونیا زلیله آموزگار انگلیسی این مدرسه گفت: آموزگاران این مدرسه نمی دانند که به واقع چه اقدامی باید انجام دهند، بسیاری از آنها احساس اندوه و نگرانی دارند.

دولت فرانسه تأسیس این مدرسه را در ماه ژوئیه سال 2003 به عنوان نخستین مدرسه مقطع متوسطه برای مسلمانان تصویب کرد.

این مدرسه درمدت کوتاه فعالیت خود علاوه بر برنامه درسی مدارس دولتی و اضافه کردن برنامه های دینی ، یکی از موفقترین مدارس سراسر کشور بوده است .

سال گذشته این مدرسه با نرخ موفقیت 100 درصد نتایج فعالیتهای خود را ارائه داد این درحالی است که نرخ موفقیت مدارس محلی 81 درصد اعلام شده است.

مدیریت این مدرسه دولت را مسبب این وضعیت می داند و اظهار داشته دولت در رفع این بحران ناموفق عمل کرده است.

همچنین مسئله امتناع دولت از ارائه بودجه دولتی به تمام مدارس دینی نیز از جمله عوامل این وضعیت محسوب می شود.

فضلیو تصریح کرد ما سه بار از دولت خواسته ایم و هر بار آنها اظهار داشته اند که برخی از اوراق پرونده ما مفقود شده اما من مسئول ارسال این پرونده بودم و با اطمینان می گویم که هیچکدام از اوراق مفقود نشده است.

براساس قوانین فرانسه، مدارس دینی باید از برنامه درسی مدارس دولتی پیروی کنند و همچنین نظارتهای مستمر می تواند آنها را شایسته دریافت بودجه دولتی کند.

بیش از هشت هزار مدرسه یهودی و مسیحی در این میان تأسیس شده اند، این درحالی است که هیچکدام از چهار مدرسه اسلامی در فرانسه بودجه مدارس دیگر را دریافت نمی کنند.

فضلیو که از تازه مسلمانان محسوب می شود با ابراز تأسف از این وضعیت گفت: این کشور من است و قرار است با ما در این کشور رفتار عادلانه صورت گیرد. از گفتن این مسئله شرم دارم اما تبعیض در این میان علیه مسلمانان کاملا مشخص است.

مسئله مفقود شدن اوراق نیست، آنها نمی خواهند به ما پول بدهند.

مدیر این مدرسه در ادامه اظهارات خود تأکید کرد که نسبت به آینده این مدرسه اسلامی خوشبین نیست. وی گفت: اگر هیچ کس به ما کنم نکند در این مدرسه با سادگی بسته می شود.

وی هشدار دارد که تعطیلی این مدرسه می تواند تأثیر منفی بر کل جامعه مسلمان کشور به عنوان بزرگترین جامعه مسلمان اروپا داشته باشد.

برای بسیاری از مسلمانان فرانسوی ، مدارس اسلامی تنها راه حل ادامه تحصیل است چرا که دولت حجاب را در مدارس دولتی ممنوع کرده و این امر مانعی در راه تحصیل دختران مسلمان فرانسه به شمار می رود.